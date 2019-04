Dolce & Gabbana torna a far parlare di sé. Questa volta le voci sul brand tra i più noti del fashion system non riguardano le polemiche sulla campagna pubblicitaria per il mercato cinese, ma l’intensa opera di restyling degli store che mira a migliorare l’immagine del marchio in tutto il mondo.Roma e Londra sono le location “prese di mira” per prime dal progetto della Maison.

Dopo gli store in via Condotti, a Roma e Londra, in Old Bond Street, il cambio look questa volta tocca al negozio di Piazza di Spagna, Trinità dei Monti è praticamente dietro l’angolo e la location è extra luxury. Il progetto di restyling ideato dalla griffe è partito dagli 800 metri quadrati di store in via Condotti: due piani interamente curati dall’architetto statunitense Steven Harris che mirano a ricreare l’idea delle antiche ville romane, ricontestualizzati però in chiave moderna grazie ad elementi d’arredo contemporanei. La seconda tappa è stata quella di Londra.

Old Bond Street, Londra: lo store della griffe milanese conta 6 piani e si estende per 2.350 mq, il progetto porta il nome dell’architetto Gwenael Nicolas. Forme barocche e pietre naturali conservano la facciata esterna dell’edificio mentre l’interno è completato da marmi tagliati a macchia aperta di diverso colore e diversa origine.

Dopo i due maxi progetti l’attenzione della griffe torna sulla capitale: lo store di Piazza di Spagna è stato interamente ristrutturato. Esteso su 2 piani per oltre 600 mq. di meraviglia con tanto di affreschi ottocenteschi e inserti di marmorino. Anche chi non si dice non interessato al fashion system non può che rimanere ammaliato dall’eleganza e maestosità dello store che ospita le collezioni della Maison meneghina.

Il Michelangelo Buonarroti di Dolce & Gabbana è Eric Carlson, archistar dello studio Carbondale. La boutique, ospitata da uno storico palazzo del Cinquecento, sembra dare forma e spazio alle meraviglie della Città Eterna omaggiando la maestosità dei suoi monumenti e alla grandiosità della sua storia.

Il perimetro del soffitto è rifinito con dettagli dorati e scritte latine che ricreano l’atmosfera di veri e propri palazzi reali. Elemento ricorrente è senz’altro il mosaico con il quale vengono realizzate le due cupole principali, interamente rivestite a mano. L’esperienza di shopping non è mai stata più regale di così.