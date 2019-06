Le #6 collezioni sono disponibili nelle boutique di Capri, Forte dei Marmi, Cannes, Saint Tropez, Montecarlo e Marbella.

I colori brillanti di Capri, il profumo di salsedine della Versilia, lo stile della Costa Azzurra, la movida di Marbella.

Un viaggio memorabile

Questo il percorso stilistico disegnato da Dolce&Gabbana per l’estate 2019. I due designer ci portano ad esplorare alcune delle mete vacanziere più amate di tutti i tempi, con sei collezioni speciali di abbigliamento e accessori che sanno di labbra salate baciate al sole.

Un respiro di sale

Un’esplosione estiva che trova la propria manifestazione nei motivi marini dei long dress a balze e delle shopping bag in canvas ispirate all’Isola Azzurra, negli abiti bustier e nelle tute che inneggiano con stampe all over la natura frondosa di Forte dei Marmi, nelle righe marinare di tubini, foulard e cover per il cellulare che riportano agli ombrelloni vivaci della Costa del Sol.

Un tocco glamour

Il tour balneare prosegue sulla Côte d’Azur, tra le distese bucoliche di Cannes che diventano poesie di colore su abiti e piccola pelletteria, le ambientazioni naïf di Saint Tropez, richiamate dal sottile pattern in stile carta da parati ricorrente su pantaloni culotte e maxi dress in chiffon, il fascino sempreverde della patinata Montecarlo, narrato dalle stampe micro di borsette, rossetti, scarpe e gonne a ruota, proposto su completi, abitini bon ton e comode tote bag.

