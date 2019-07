La Valle dei Templi di Agrigento risplende per l’evento Alta Moda di Dolce & Gabbana. La Sicilia è stata protagonista durante gli appuntamenti organizzati dal duo di stilisti a Palma di Montechiaro, nell’antica Akragas e a Sciacca. Le modelle, rendendo omaggio alla storia, hanno sfilato in una grande passerella allestita dinanzi al Tempio della Concordia.

La storia nella storia

Una delle immagini da cartolina più famose del mondo si è vestita a festa, accogliendo le collezioni firmate Dolce & Gabbana. Il colpo d’occhio è notevole, con il sole che abbraccia i capi e le silhouette. Le colonne, alle spalle, ricordano la maestosità del luogo ma, allo stesso tempo, si sposano alla perfezione con la creatività di Domenico Dolce e Stefano Gabbana. Si tratta di una creatività che attinge a piene mani dalla storia e dalla tradizione della Sicilia, ne ama gli elementi iconici, ne esalta i colori e le forme.

Gli Dei dell’Olimpo

Le immagini condivise sui social in questi giorni hanno ricevuto apprezzamenti da ogni parte del mondo. Foto e video realizzati in Sicilia hanno incantato gli utenti di Instagram, che hanno commentato entusiasti. In occasione degli eventi del 2019, sono arrivati sull’isola circa 500 ospiti internazionali. Sono stati accolti al Verdura Resort di Sciacca. Non sono mancati momenti di relax a base di granite siciliane, servite insieme al panettone agli agrumi e zafferano di Sicilia di Fiasconaro.

Accorsa la stampa mondiale

Sono ben settanta le Testate giornalistiche mondiali che nei giorni appena trascorsi hanno spedito nella città dei templi i propri inviati, per raccontare lo straordinario defilè di alta moda donna che è stato proposto dagli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana. Oltre alle più importanti Testate europee, dal Telegraph, al New York Times fino a Le Figarò, particolarmente nutrita è stata la pattuglia di giornalisti asiatici, provenienti dal Giappone, dalla Thailandia e dalla Repubblica Cinese.

Il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto in tarda mattinata ha incontrato il gruppo di giornalisti ospiti dell’evento, soffermandosi a parlare con loro, molti dei quali per la prima volta in Sicilia. Proprio ai giornalisti, in questa particolare occasione, è affidato il compito di promuovere nel mondo l’immagine della Valle e della Città dei templi.