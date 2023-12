I diamanti più costosi del mondo

Fra tutte le tipologie di gioielli esistenti al mondo, i diamanti rappresentano senza dubbio l’eleganza e la raffinatezza per eccellenza. Nella vastità di gemme conosciute fino a oggi, emergono alcune in particolar modo per essere le più preziose e le più invidiate. A definirlo, non solo il costo che gli si attribuisce, ma soprattutto la rarità. La brillantezza, per esempio, è sicuramente uno, se non il primo, fattore determinante nella scelta di una pietra, perché da questo ne deriverà anche il relativo prezzo.

In questa esclusiva esplorazione, ci addentreremo nel regno del lusso, per scoprire quali storie si celano dietro i diamanti più preziosi al mondo, tanto straordinari da aver catturato, nel tempo, l’attenzione da parte di collezionisti, esperti e amanti del settore. In alcuni casi, noterete come i gioielli, talvolta, possono acquisire un valore inestimabile che va oltre le proprietà materiali che li contraddistinguono, tenendo conto dell’ammirazione e bellezza che si aggirano attorno a ogni sfavillante pietra. Siete curiosi di scoprire quali sono i diamanti più costosi al mondo? A tal proposito, ne abbiamo selezionati solo 3: andiamo a scoprire di che cosa si tratta!

Il Diamante Hope

Il Diamante Hope rientra nella categoria delle gemme più celebri e misteriose della storia dei diamanti. Di una straordinaria preziosità, noto anche come “La Speranza di Francia“, è ambito per essere intriso di storie leggendarie che, con il passare del tempo, ne hanno aumentato di gran lunga il valore economico. Scoperto nei primi anni del XVII secolo, il Diamante Hope è di un blu super intenso, risultato della presenza di impurità di boro nella sua struttura cristallina. Nel corso dei secoli, questa strabiliante gemma, ha conosciuto diversi proprietari, portando con sé una sorta di “maledizione“. Difatti, si dice che questa pietra sia capace di augurare sfortuna a chiunque lo indossi! Ed è proprio questo il motivo principale che ha contribuito a rendere il Diamante Hope ancora più affascinante e desiderabile. Nel tempo, è stato anche preso in considerazione come oggetto di ispirazione per opere d’arte e letteratura. La sua fama è stata amplificata dall’utilizzo promiscuo di colossali pietre blu in racconti e film, consolidando la sua posizione nella cultura popolare.

Oggi, il Diamante Hope è custodito presso il Museo di Storia Naturale di Washington D.C., negli USA, dove continua a incantare visitatori provenienti da tutto il mondo. Prezzo stimato: 250 milioni di euro.

Il Cullinan

È la volta del Diamante Cullinan, una delle pietre preziose più straordinarie e imponenti mai scoperte custodite in terra britannica. Trovato nel 1905 nella miniera di Premier, in Sudafrica, il Cullinan è rimasto il più grande diamante mai estratto, prima di essere successivamente tagliato in diversi pezzi, andati sparsi nel mondo. Questa eccezionale gemma prende il nome dal proprietario della miniera, Sir Thomas Cullinan. Il cristallo grezzo originale possedeva un valore inestimabile, pari a 3.106 carati, equivalente a circa 620 gr.

Raggiunse l’apice della sua notorietà quando, nel 1907, il diamante fu tagliato dal celebre tagliatore di diamanti Joseph Asscher a Amsterdam. Il risultato di questo processo produsse nove pezzi principali, il più grande dei quali è noto come “Cullinan I” o “Stella dell’Africa“, ed è montato sulla corona imperiale britannica ed è considerato uno dei gioielli più iconici della monarchia inglese.

Il Cullinan II, noto anche come Seconda Stella dell’Africa, è incastonato invece sulla spada cerimoniale di Re Carlo, mentre altri frammenti di questa straordinaria gemma sono stati utilizzati per creare una serie di gioielli decisamente ineguagliabili.

Prezzo stimato: 337 milioni di euro.

Il centenario De Beers

Il nome “De Beers” da cui prende spunto il diamante centenario è strettamente correlato all’industria dei diamanti, fondata nel 1888 da Cecil Rhodes e Charles Rudd, ovvero la De Beers Consolidated Mines Limited, diventata poi negli anni una delle aziende più influenti e preminenti nel settore delle pietre preziose, anche se tutto cominciò dalla scoperta delle ricche miniere di diamanti a Kimberley, in Sudafrica.

Questo diamante incolore è classificato con il grado D per le pietre senza colore, ovvero quello più alto. Ciò significa che sia internamente che esternamente, la pietra è talmente perfetta da poter essere considerata persino finta. Pesa 273,85 carati, anche se il taglio originale pesava 599 carati, ed il suo valore di prezzo attuale risale a 84,2 milioni di euro.