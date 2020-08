Deva Cassel sbarca su Instagram. La bellissima primogenita di Monica Bellucci e Vincent Cassel, nonché protagonista della campagna della fragranza Dolce e Gabbana “Dolce Shine”, è arrivata più bella che mai sui social, postando video e foto della sua quotidianità e del suo lavoro di modella. La somiglianza con la madre Monica Bellucci è innegabile, sembrano due gocce d’acqua. La giovanissima Deva, è già una star della moda, richiestissima da diversi brand internazionali. Se “buon sangue, non mente” la sua carriera in ascesa sarà ben presto consolidata e ricca di successi. Le carte in regola ci sono tutte!

Deva Cassel arriva su Instagram: il suo profilo ufficiale ha già conquistato 86mila follower

Una stella destinata a brillare. Deva Cassel, seppur giovanissima, ha già scritto nel suo destino successo e celebrità. Due genitori star del cinema internazionale, e una madre icona di bellezza incontrastata; degna erede di Sophia Loren. Deva, ha tutte le caratteristiche, che servono per lasciare il segno nel mondo della moda e del fashion industry. Innegabile bellezza, personalità, carattere e disinvoltura davanti all’obiettivo, che rappresentano qualità innate. Un tripudio di bellezza e dolcezza da lasciare senza parole. Il suo profilo Instagram ha da poco conquistato ben 86mila follower, segno di quanto Deva sia già molto amata dai suoi fan.

La figlia di Monica Bellucci nega il ritocchino: i genitori non glielo permetterebbero. Un invito alla bellezza naturale

Sbarcata da poco nel mondo dei social, ed inevitabilmente piovono già le prime polemiche. Gli “haters” non lasciano via di scampo. Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, ha solo 15 anni ma è già una star. “In molti l’hanno accusata di aver ritoccato il viso ma lei ha negato di essersi servita della chirurgia: i genitori non glielo permetterebbero”. Un invito a valorizzare la bellezza naturale, come la stessa Monica Bellucci ha sempre dichiarato in diverse interviste.

Deva Cassel si difende dall’attacco degli haters

Deva Cassel, sebbene abbia due genitori importanti nel mondo dello spettacolo, nasconde un incredibile talento ed innata predisposizione proprio come i genitori. Ad attirare l’attenzione dei follower, però, è stato uno scatto comparso sui social, nel quale Deva appare più bella che mai, in primo piano con dei profondissimi e straordinari occhi azzurri. La foto è stata realizzata attraverso un filtro di Instagram, usato oramai da tutti nelle ig-stories, che Deva ha utilizzato per cambiare look e divertirsi.

Questo scatto dotato di filtro, è bastato agli occhi degli haters per insinuare che la teenager abbia già fatto ricorso alla chirurgia estetica. In molti dei fans hanno constatato che, rispetto a qualche anno fa, la sua fisionomia sembrerebbe leggermente cambiata. Le sopracciglia più alte e la bocca più carnosa. La giovane Cassel, però, non ci sta; e seppur giovanissima ha sfoderato una personalità da leonessa: fiera della sua bellezza acqua e sapone, ha negato ogni sospetto di un ricorso al ritocco estetico, illustrando anche la ragione per la quale sarebbe impossibile: i genitori non glielo permetterebbero. Mai. Deva è una bellezza al cento per cento naturale. Come negarlo? Del resto, per quale motivo dovrebbe ricorrere alla mano del chirurgo estetico? E’ già bellissima proprio come la mamma. La genetica non mente mai!