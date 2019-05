Bellissima come mamma Monica Bellucci e affascinante come papà Vincent Cassel. Degli scatti (si presume frame di un video) che girano da giorni confermano appieno questo ritratto di Deva. Gli scatti in questione, provengono da Ravello, e vedono protagonista Deva Cassel sul set del nuovo spot Dolce & Gabbana. La sua bellezza non sarebbe mai potuta passare inosservata.

Nate a Roma e cresciute in Francia, Deva e la sorella minore Léonie sono state sempre tenute lontane dai paparazzi e dai media fino a quando, lo scorso settembre, papà Vincent non pubblicò un post per augurare buon compleanno alla figlia maggiore.

Deva oggi è una quattordicenne cosmopolita che parla cinque lingue.Bellissima dentro e fuori.

«Sono stata una ragazzina molto amata. Sono cresicuta in una famiglia molto unita», ha sempre detto Monica Bellucci, nata e cresicuta a Città di Castello, Perugia. Deva è cresciuta tra Parigi e Roma. Anni e ambienti diversi. Monica non è diventata grande con Monica Bellucci e Vincent Cassel. Deva sì. Ma mamma ha sempre cercato di proteggerla, difenderla, esserci.

In questi anni, di lei ha parlato poco. Proteggere Deva e Leonie, la figlia minore, ha voluto dire glissare sulle domande private. Tenere le due figlie lontane dai riflettori e dalle chiacchiere mediatiche. Deva non possiede account e profili social, nonostante sia una millennial, ma il suo aspetto fisico ha comunque fatto impazzire la rete.

E la prova fotografica gira già in rete sui profili dei fan di Monica Bellucci. La figlia quattordicenne dell’attrice umbra e di Vincent Cassel, Deva, ha preso il meglio (non crediamo esista il peggio, almeno in fatto di aspetto, della ex coppia) dei due attori.

