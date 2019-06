Tutti pazzi per Deva Cassel, la figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel. Sul web, nascono ogni giorno nuovi (seguitissimi) account falsi che pubblicano nuove foto di Deva. L’ultima “apparizione” della 14enne, dai capelli lunghi e ricci come la madre, dopo la sfilata di Dolce&Gabbana, alla Milano Fashion Week è un’immagine in bianco e nero postata tre giorni fa su Instagram.

Bianco e nero

Deva Cassel sembra adorare l’effetto bianco e nero, che usa per scattare le poche foto che posta su Instagram. Nell’ultima, condivisa circa tre giorni fa, Deva è su un pontile dove si intravede il mare e la spiaggia. Veduta confermata anche dai capelli di Deva, particolarmente crespi per l’umidità. C’è il mare e anche una funivia, potrebbe trattarsi di Lisbona. Nella foto fa l’occhiolino, quasi per sfidare i suoi follower. Ci sono altre immagini che ritraggono Deva come un’adolescente qualunque. Naturale, senza filtri, con i capelli spettinati e vestita di corsa.

Dolce&Gabbana

Deva Cassel sembra già avere davanti a se una carriera brillante nel mondo della moda. Finora, tenuta riservatissima agli occhi dei paparazzi dai genitori, Vincent Cassel e Monica Bellucci, Deva era già stata svelata da occhi indiscreti (e relativo video) su un set fotografico dell’alta moda. Infatti, sappiamo che è la e futura beauty ambassador per la fragranza Dolce&Gabbana che uscirà nella primavera 2020.

Come mamma

Deva Cassel secondo alcune fonti, sarà la nuova regina del web. Tutti hanno notato la somiglianza dell’ovale e delle labbra carnose con la celebre madre e il taglio degli occhi del padre, Deva è già a soli 14 anni di una bellezza disarmante e il mondo della moda sembra già non poter più fare a meno di lei.