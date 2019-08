La campagna Dolce&Gabbana di cui Deva Cassel è protagonista, il suo trampolino di lancio nel mondo fashion uscirà nel 2020 e la mini Monica Bellucci ha pensato di essere ancora per qualche mese lontano da appostamenti dei paparazzi. Ma non è proprio così, Deva è già una it-girl e le foto delle sua vacanza in Grecia con fidanzato al seguito sono di fatto una prova che sia ufficialmente entrata nel mondo delle celebrità.

Gossip

Deva è stata paparazzata insieme al suo attuale fidanzato in Grecia, mentre si scambiava dolci effusioni. Costume intero azzurro come il mare di Paros e ricci al vento, top bianco e shorts di jeans, una divisa di ordinanza di tutte le adolescenti, anche se Deva Cassel di ordinario ha ben poco. Figlia d’arte e già testimonial del noto marchio Dolce&Gabbana. Negli scatti è impossibile non notare la somiglianza alla sua ben nota mamma. Lunghi capelli mori, labbra disegnate, eleganza innata. Ma non è tutto perché con lei c’era anche la famiglia, come dimostrano altri scatti che ritraevano Monica Bellucci, con indosso un caftano colorato.

Di nuovo insieme…

Un lungo abito viola in pizzo, stretto in vita da una cintura. Monica Bellucci aveva incantato tutti sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. L’attrice italiana, 51 anni portati in modo splendido, è stata la protagonista del film di Emir Kusturica, “On the Milky Road”, in concorso al Festival. Per l’edizione 2019 ci sarà l’atteso red pet di coppia (la prima apparizione pubblica insieme dopo l’addio con Vincent Cassel) per la proiezione della versione integrale di Irréversible, film del 2002, scritto e diretto da Gaspar Noé, in cui hanno recitato insieme.