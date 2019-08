La figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel che dopo le foto rubate sul set di uno spot di Dolce e Gabbana fa anche il debutto in front row della sfilata del brand italiano. Tale madre tale figlia, anche a livello sentimentale, Deva Cassel è stata beccata di recente in vacanza con un ragazzo misterioso.

Strage di cuori

Alla bellezza e al fascino disarmante di Deva Cassel, nessuno può resistere. La somiglianza con la mamma è impressionate. Sarà lo sguardo diretto, i capelli lunghi nero corvino in contrasto con la carnagione molto chiara. Colori tipicamente mediterranei. Già modella affermata a soli 15 anni, qualche mese fa, le sue foto, scattate da un passante dal set del servizio fotografico di moda per il brand italiano Dolce e Gabbana, hanno il giro del mondo. La ritraevano bellissima e elegante in un vestito bianco. Sicura di sé. Come si può resistere a quello sguardo magnetico? Ecco che pochi giorni fa è stata paparazzata in Grecia in compagnia di un ragazzo, con cui si scambiava dolci effusioni.

Bellezza

Una piccola donna che si sta già ritagliando il suo posto nel mondo della moda. Deva Cassel ha tutta la bellezza di sua madre. Durante una vacanza a Paros, in Grecia, insieme alla famiglia e ad alcuni amici, la mini modella ha incantato i fotografi del settimanale Chi, i cui scatti oggi stanno facendo il giro della rete. Lunghi capelli neri e labbra disegnate, Deva Cassel è stata immortalata sull’isola greca mentre si concede un po’ di relax e divertimento.