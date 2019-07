Charlotte Casiraghi si è appena sposata, Deva Cassel è ancora un’adolescente di 14 anni, ma già di grande successo nel mondo della moda. Ma le due hanno già qualcosa in comune. Anzi, una persona che condividono: si tratta di un uomo, per la precisione. Un uomo affascinante, giovane e parigino. Con i capelli lunghi e la barba, apparentemente, incolta e gli occhi blu. Un uomo che piace tanto anche a Monica Belluccie che con lei ha condiviso numerosi progetti.

Jhon Nollet

Bello, giovane e di successo, stiamo parlando di John Nollet, uno degli hair stylist più importanti del mondo. Lui che ha creato il famoso caschetto di Audrey Tatou in “Il favoloso mondo di Amelie” o i dread di Johnny Depp in “Pirati dei Caraibi”. Le star che lo amano e si affidano completamente a lui sono innumerevoli: Monica Bellucci, Charlotte Casiraghi, Diane Kruger, Marion Cotillard , Vanessa Paradis, Uma Thurman, di molte di loro oltretutto è amico. Louis Vuitton ha realizzato una valigia su misura per contenere tutti i suoi strumenti di lavoro che lo segue sui set delle grandi produzioni cinematografiche o nella Suite 101, al Park Hyatt Paris-Vendôme e allo Cheval Blanc di Courchevel dove riceve le sue clienti. Le celebrità non possono fare a meno di lui.

Monica Bellucci e Jhon Nollet

Monica Bellucci e Jhon Nollet condividono un rapporto speciale. Ogni uscita pubblica di Monica, ogni red carpet, porta la sua firma. Infatti, la figlia Deva Cassel, non poteva che seguire le orme della madre. Deva si affida alle mani di Nollet per acconciare i suoi capelli folti e ricci per le sue prime apparizioni in pubblico, come l’ultima, avvenuta a Milano, durante la Fashion Week dedicata alle collezioni maschili.