“Denim addicted”. Non passa mai di moda e torna sempre prepotentemente tra i look più di tendenza e cool dell’ A/I 2020. Senza riserve. Gli outfit e le collezioni dell’autunno e inverno si colorano di jeans. Gonne, pantaloni, camicie, vestiti, e chi “più ne ha ne metta”. Una moltitudine di capi imperdibili e pezzi must have da possedere assolutamente all’interno del proprio guardaroba “fashionista”. Per le amanti del denim buone notizie in arrivo: il tessuto evergreen non conosce stagione e sono pronti capi favolosi super stilosi.

Il denim non passa mai di moda: capi versatili e sempre trandy da indossare in vista dell’ A/I 2020

Comodità e versatilità sembrerebbero il connubio perfetto. E in realtà lo sono: il tessuto denim è un pezzo must have e perfetto passepartout di questa stagione. Di ritorno dalle vacanze, tra bagagli da disfare e l’abbassamento lieve delle temperature, è ora di sfoggiare un capo che sia perfettamente a metà tra i capi pesanti ( ancora troppo caldi) e i vestititi leggeri padroni dell’estate. Ecco che il total jeans rappresenta una delle alternative più valide per essere sempre perfette non rinunciando a moda e stile.

I look total jeans più belli tutti in una gellery

Impossibile rinunciare ad un guardaroba firmato total denim: non solo jeans, ma anche salopette, gonne, camicie e giacche. Perfette per donare quello stile da “forever young” e di tendenza a tutti i look e i capi, sia di giorno che di sera. Senza distinzioni. Dalle giacche con strass luccicanti sul colletto a midi dress denim super stilosi, dalla camicia caratterizzata da ruches alle minigonne e shorts per mettere in mostra una favolosa silhouette accompagnata dalla voglia di esibire l’ultima tintarella. Ultimo scorcio dell’estate 2020 nonché la volontà di scorgere le gambe ancora abbronzate. Senza dimenticare gli accessori denim: una bella borsa o un paio di calzature rigorosamente di jeans.