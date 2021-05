Il lusso sposa la tecnologia: Damiani crea una cover per l’Apple Watch

Damiani crea una cover per gli Apple Watch. Ecco che il lusso sposa, ancora una volta, la tecnologia. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Orologi Apple? mai più senza

Quindi, hai un Apple Watch, e ora ogni minuto trascorso in piedi senza indossarlo sembra uno spreco? Tranquillo ti sei abituato proprio come tutti noi. Utile quando si fa sport ma anche per la vita di tutti i giorni. Il cinturino però in gomma si adatta bene al work-out o ad un look casual per l’ufficio. Ma quando abbiamo una cena importante oppure un aperitivo con amici il cinturino di plastica stona proprio se si è eleganti.

La soluzione è un cinturino di lusso per Apple Watch per vestire il tuo mini telefono da polso. Perché la tecnologia indossabile che ti urla contro quando sei rimasto seduto troppo a lungo non dovrebbe ricevere anche cose carine? Ci sono sicuramente cinturini più belli sul mercato per aiutarti a dare al tuo orologio un grande aiuto nel reparto stile. Apple offre una vasta gamma, ma ci sono altre opzioni se stai cercando qualcosa di più unico come la collaborazione Damiani x Apple Watch.

Damiani X Apple

La nota azienda di lusso italiana inventa una cover per l’Apple Watch. La maison di Valenza ha ideato una custodia per il tecnologico orologio ispirandosi alla collezione Metropolitan. Una idea, spiega Damiani per gli «amanti dello stile che vogliono rendere unico il proprio Apple WatchTM impreziosendolo con un accessorio capace di esprimere raffinatezza ed eleganza, fascino e carattere. Veri e propri custodi di un patrimonio artistico e culturale che si tramanda da generazioni, i maestri orafi valenzani sono riusciti a creare un prodotto che da un lato è facile e comodo da usare ma dall’altro è anche sicuro».

Damiani produce una cover per gli Apple Watch: «un ingegnoso sistema ad incastro, infatti, garantisce confortevolezza e serenità durante l’indosso. La creazione, compatibile per serie 6, 5, 4 e SE, è disponibile in 40mm e 44mm, ed è realizzata in titanio o in oro sempre impreziosita da diamanti taglio brillante: elemento distintivo che caratterizza tutte le creazioni della Maison.

Eleganza e carattere. La proposta in titanio, materiale particolarmente resistente e duro ma anche inossidabile, anallergico e leggero, è disponibile nei colori metal-blue, tecno-grey e smart-black. Sofisticata e raffinata. La seconda proposta è realizzata in oro rosa e diamanti. Ancor più preziosa, la terza versione, in oro bianco o rosa, con pavé di diamanti bianchi cattura e custodisce la potenza della luce, emblema della velocità che caratterizza l’epoca moderna».