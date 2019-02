Ad ogni stagione la sua skincare routine. Dall’autunno all’inverno, dalla primavera all’estate, insieme al cambio armadio è indispensabile aggiornare anche i prodotti utilizzati per prenderci cura della nostra pelle, siano essi creme, sieri o make-up. Anche nel passaggio tra due periodi caldi, primavera e estate, è importante tener conto di tutti quei cambiamenti che condizionano la salute della pelle, per porre rimedio o meglio, prevenire eventuali problemi.

L’arrivo della stagione estiva ha tanti risvolti che influenzano la beauty routine delle donne, dall’umidità alla secchezza dell’aria, dalle giornate passate ad arrostire al sole alle notti brave in riva al mare.

Indispensabile è utilizzare delle creme solari ad alta protezione quando si va in spiaggia e prodotti con SPF non inferiore a 30, quando ci si trucca.

A differenza di periodi meno caldi, poi, in questa stagione il fondotinta è terribilmente fastidioso, occlude i pori, diventa lucido a causa del sudore. Proprio per questo è preferibile l’utilizzo di BB Cream e fondotinta dalla texture leggera, che lascia respirare la pelle senza appesantirla.

Anche un mascara waterproof potrebbe rivelarsi un ottimo alleato e, messo in abbondanza, donare allo sguardo un fascino senza tempo.

Anche gli ombretti tendono a risentire dell’umidità, per cui usare delle creme facili da stendere e dai colori luminosi, sarà sempre un’ottima idea. I rossetti mat lasciano posto ai gloss e ai colori accesi e dal finish nutriente. Non dimenticate, poi, che anche il burrocacao deve contenere una protezione solare.

Skincare estiva: i prodotti must-have

Infine, due prodotti must-have di ogni stagione: l’acqua termale, la crema idratante e la crema contorno occhi.

Ricordate, mai uscire di casa senza acqua termale, adatta a lenire e idratare la pelle in ogni stagione. Applicare il contorno occhi, invece, deve diventare un gesto automatico. Unito, ovviamente, all’applicazione della crema idratante prima del trucco e la sera dopo aver rimosso delicatamente il makeup (meglio se con acqua micellare). La sera è possibile abbondare con le dosi, così da regalare alla pelle, il meritato riposo.

Beauty routine di primavera, è tempo di pensarci