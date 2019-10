Dakota Johnson, sarebbe davvero una sposa perfetta. A confermarlo è il favoloso look firmato Brandon Maxwell che la figlia di Melanie Griffith ha sfoggiato in occasione dei Governors Awards 2019. Un abito che ha conquistato il fashion system e non solo.

Bride

Vita scoperta sottile alla Dior e silhouette perfetta, Dakota Johnson in Brandon Maxwell. Un look perfetto per il gran giorno secondo gli ultimi trend. Per la cerimonia dei Governors Awards 2019 l’attrice ha indossato: un abito bianco spezzato, con midriff in evidenza, gonna ampia, fluttuante e high-waisted, fascia in vita e micro bra plissettati. Non passa inosservata la scollatura sulla schiena, un audace dettaglio cut out sull’addome per la collezione Primavera/Estate 2020. A completare il look al meglio orecchini pendenti firmati Messika. Dakota è una vera icona di stile da cui prendere ispirazione per un eventuale abito da sposa.

Beauty look

Dakota Johnson non solo ha conquistato tutti con l’abito bianco di Brandon Maxwell, ma anche per il suo beauty look. Capelli sciolti e leggermente mossi, smokey eyes dai colori neutri e labbra burgundy, molto raffinato e al passo con le tendenze make up 2019. Per chi come lei, ha una carnagione molto chiara, il focus sulle labbra, del resto, è da sempre apprezzatissimo e ci permette di sfoggiare un trucco semplice e ad affetto che non stanca mai e risulta sempre una scelta vincente.