Daisy-May Demetre: le gambe amputate non le impediscono di sfilare

Una bambina di nove anni con entrambe le gambe amputate ha partecipato ad uno degli show in programma in cima alla Torre Eiffel per la settimana della moda di Parigi. Daisy-May Demetre, di Birmingham, è stata in assoluto la prima modella con doppia amputazione degli arti inferiori a sfilare per le passerelle durante uno degli eventi della moda mondiale.

Il sogno e la malattia di Daisy

Suo padre, Alex, ha detto che lo spettacolo l’ha inchiodato alla sedia rendendolo davvero orgoglioso della sua piccola. Ha detto anche che Daisy ha portato a casa i compiti da svolgere durante lo spettacolo e che, dopo un fine settimana “turbinoso”, lunedì stesse tornando a scuola normalmente. La bambina di nove anni è nata con emimelia fibulare, in cui manca una parte o tutto l’osso fibula nella gamba, il che ha portato all’amputazione delle sue gambe da bambina. Il papà Alex ha detto che «camminare è tra le cinque e le sette volte più difficile per mia figlia. Ma è talmente tanto abituata che non lo diresti mai. Tutti ci avevano detto che non ci fosse alcuna possibilità di esercitarsi su una passerella per far realizzare il sogno di Daisy. Ciò nonostante lei non si è mai data per vinta, né sentita diversa, finché ha ottenuto quanto di più caro al suo cuore.»

Daisy ha partecipato alla settimana della moda di New York all’inizio di quest’anno. Il signor Demetre ha dichiarato che stanno esplorando altre offerte di carriera nel campo della moda e opportunità per lei. Ha iniziato a fare la modella circa 18 mesi fa e nel frattempo ha lavorato per marchi come River Islands, Matalan e Nike. Daisy-May Demetre, di Birmingham, è stata scelta per apparire per Lulu et Gigi Couture, dopo che la sua fondatrice ha visto come sfilasse a Londra.

Eni Hegeds-Buiron ha detto che sarebbe stata la prima bambina con doppia amputazione degli arti inferiori a partecipare a uno spettacolo ufficiale della NYFW. Il padre di Daisy, Alex Demetre, ha dichiarato che il coraggio di Daisy derivasse dalla volontà di aprire la strada ad altri amputati.