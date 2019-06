Lunedì sera, la regina Elisabetta ha tenuto un banchetto di stato a Buckingham Palace per la visita ufficiale del presidente Donald Trump e della First Lady Melania Trump. L’evento è stato controverso, con proteste in programma in tutta Londra.

Lunedì sera l’affare è stato assistito da un certo numero di top royals, tra cui la Duchessa di Cambridge, che ha abbinato il suo bianco abito di Alexander McQueen ad una serie di accessori reali storici.

Sulla sua testa indossava la tiara Lover’s Knot. Il pezzo è inestimabile ed è uno dei preferiti della duchessa, che ha indossato il diadema durante il banchetto di stato per il re e la regina dei Paesi Bassi, nel mese di ottobre 2018. Realizzata da Garrard nel 1913, contiene archi di diamanti ornati con perle a goccia.

Conosciuta anche come Tiara Cambridge, che la regina donò a Lady Diana in occasione delle nozze con Carlo. La defunta principessa del Galles in quell’occasione preferì l’altrettanto spettacolare tiara Spencer, di proprietà di famiglia.

Ma la Lover’s Knot rimase tra le sue preferite, indossata in moltissime occasioni nel corso degli anni e ormai entrata a pieno titolo nel forziere personale della Middleton, che solo una volta l’ha sostituita con un altro diadema, la Lotus Flower Tiara.

I Trump all’Ambasciata americana di Londra: metà della famiglia reale diserta l’evento (tranne Carlo e Camilla)