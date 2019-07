È Estate alias tempo di vacanze. Specialmente per il mondo della moda. Tutto il fashion system, infatti, si prepara a rallentare, almeno per un paio di settimane, i propri ritmi frenetici e non-stop. Anche gli stilisti e i direttori creativi si preparano al mese intenso di settembre, riposandosi al mare, per ripartire il nuovo anno nel migliore dei modi.

Grazie ad alcune indiscrezioni e a Instagram, ecco dove i creativi più famosi del mondo passeranno le proprie vacanze estive. Con gli amici, i partner o i parenti più stretti. Parola d’ordine? Tranquillità di giorno e divertimento di sera. Partiamo da Giorgio Armani. Da sempre, lo stilista predilige rimanere in acque italiane per tutto agosto. La sua villa a Pantelleria è una delle più belle e invidiate. Secondo rumors, infatti, per tutto il periodo estivo, Re Giorgio rimane con amici e parenti sull’isola e sul suo yacht stratosferico Maìn di ben 65 metri, completamente verde militare.

Ma non ci si rilassa solo a casa Armani: le ore di vacanza sono intervallate rigorosamente a ore di lavoro, per programmare le nuove collezioni e i nuovi progetti dell’anno a venire. Anche Tommy Hilfiger preferisce l’Italia all’America. Proprio in questi giorni, si trova, con tutta la famiglia a Ischia, sul suo yacht. L’imprenditore americano, infatti, ama passare il suo tempo libero con moglie e figli, soprattuto in Italia, sua seconda casa.

Grande novità anche per le vacanze del duo Dolce&Gabbana. Lo scorso giugno, i due stilisti hanno acquistato il nuovo yacht Regina d’Italia, che si chiama come il primo yacht che si fecero costruire nel 2006. Lungo 14 metri in più (65 contro i 51 del precedente), l’imbarcazione è un trionfo di tecnologia, design e sostenibilità. Il suo valore si aggira intorno ai 50 milioni di euro.