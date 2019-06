Cucine della salute: il benessere passa dall’alimentazione

Salute in cucina con Cucine della Salute. Un nuovo progetto dedicato al benessere a tavola che nasce a Cosenza. “Noi siamo ciò che mangiamo”, così diceva il filosofo tedesco Ludwing Feuerbach. Ed è vero, il nostro benessere psicofisico passa sempre per un’alimentazione corretta ed uno stile di vita sano. La nostra salute è influenzata da ciò che mangiamo quotidianamente e noi siamo diventati più consapevoli ed attenti.

In questo panorama attuale, dove viene posta sempre più attenzione al consumo di cibo sano e di qualità, si inserisce il progetto “Cucine della Salute”.

Molte persone negli ultimi anni si sono avvicinate a una cucina bio, naturale e salutare affiancando a una dieta corretta, un’attività sportiva.

In questa prospettiva, il mercato ha introdotto importanti innovazioni con un interesse sempre più crescente per la scienza in cucina e tutte le attività che garantiscono la qualità e la genuinità del prodotto. In questo contesto si inserisce il progetto “Cucine della Salute” nato dall’intuizione di un gruppo di biologi esperti in sicurezza alimentare, nutrizione in cucina e qualità.