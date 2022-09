Crociera: le mete più belle in base alla stagione dell’anno

Partire per una vacanza in crociera è il sogno di molti e non sono poche le persone che scelgono di coronarlo proprio in occasione della luna di miele. D’altronde, si tratta di un’esperienza unica nel suo genere, che regala delle emozioni indimenticabili e che permette di trascorrere delle giornate di completo relax. Affinché una vacanza in crociera sia veramente perfetta però è fondamentale prestare attenzione a due dettagli: la compagnia di navigazione e la meta.

Per quanto riguarda il primo punto, scegliendo Costa Crociere si può andare sicuramente sul sicuro e non si rischiano brutte sorprese. In quanto alla destinazione invece, tutto dipende dal periodo dell’anno che si sceglie per partire: vediamo insieme quali sono le mete migliori in base alla stagione.

Dubai ed Emirati Arabi: la meta perfetta per una crociera in inverno

Per una crociera nel periodo invernale, ossia da novembre a febbraio/marzo, non conviene scegliere destinazioni troppo vicine e nemmeno mete di mare. Le isole greche ad esempio sono particolarmente gettonate, ma in inverno potrebbero rivelarsi tutt’altro che piacevoli da visitare: non a caso, è difficile trovare crociere organizzate in questo periodo dell’anno. In inverno, una destinazione sicuramente interessante che merita di essere presa in considerazione sono gli Emirati Arabi. Le offerte per quanto riguarda le crociere Dubai di Costa Crociere sono diverse e bisogna dire che anche i tour proposti dalla compagnia sono molto accattivanti.

Partire per una crociera negli Emirati Arabi significa scoprire luoghi completamente differenti, ricchi di fascino e di magia. Nel periodo invernale, il clima a Dubai è perfetto perché mite e non eccessivamente afoso come negli altri mesi dell’anno. Si tratta insomma di una meta che merita senza dubbio di essere presa in considerazione, anche per una luna di miele all’insegna del romanticismo.

Isole Greche e Mediterraneo: la meta ideale per una crociera in estate

Per una crociera in estate invece, tra le mete più consigliate troviamo ancora le isole greche: veri e propri angoli di Paradiso che hanno moltissimo da offrire quando il clima è caldo ed il sole splende. Tra spiagge da sogno, mare cristallino, paesini caratteristici e natura incontaminata, le isole della Grecia sono una più bella dell’altra e nel corso di una crociera è possibile esplorarne più di una. Le escursioni proposte da Costa Crociere sono moltissime e consentono anche di visitare siti archeologici, attrazioni storico-artistiche davvero interessanti. D’altronde, bisogna considerare che quando si parla di crociere Grecia le opzioni sono parecchie: si può partire alla scoperta delle isole Cicladi che sono le più famose oppure scegliere un itinerario meno turistico.

Le alternative non mancano e nell’offerta di Costa Crociere c’è l’imbarazzo della scelta. Quel che è certo è che nel periodo estivo le isole greche o comunque le mete del Mediterraneo sono le più indicate per una crociera rilassante con partenze dall’Italia. Oltre a visitare luoghi nuovi, infatti, si può assaporare appieno la bellezza del mare e vivere un’esperienza estiva indimenticabile.

Un’altra stagione niente male per una crociera da queste parti è la primavera, quando il clima è meno torrido ma comunque mite.