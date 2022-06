Quest’estate scegli la tua crociera di lusso ai Caraibi un luogo paradisiaco per vivere un’estate da sogno nella più bella e desiderata meta turistica di sempre. In questo paradiso naturale ti aspettano mari corallini, isole tropicali e tanto relax.

Cosa aspetti? Sali a bordo di una delle quattro migliori compagnie di navigazione che da sempre propongono i pacchetti turistici più esclusivi in grado di soddisfare al massimo le tue esigenze.

Una vacanza alternativa quella ai Caraibi pensata per le famiglie, per chi vuole divertirsi con gli amici e l’anima gemella, ma anche ideata per i single che desiderano rilassarsi tra le più belle isole delle Antille lambite dal mare caraibico.

Crociera di lusso ai Caraibi, un viaggio alla scoperta delle isole più belle di questa destinazione da sogno

Le valigie di Luxgallery sono già pronte per farvi fare un tuffo nell’Oceano Atlantico, questa volta con destinazione centro-sud America, ma prima di partire per un lungo viaggio, ricordatevi di aggiornare il fuso orario, spostando le lancette del vostro orologio di 6 ore indietro.

Tutto è pronto per vivere una vacanza in total relax, grazie anche al sito Viaggiare Sicuri della Farnesina dove è possibile consultare la documentazione sempre aggiornata, relativa alla sicurezza e sanità messa a disposizione per voi dal Ministero della Cooperazione Internazionale.

Sicuramente pensando alle isole caraibiche, già state pregustando nella vostra immaginazione una vacanza spettacolare da vivere nel periodo estivo ma Luxgallery ha riservato una sorpresa per voi proprio perchè I Caraibi sono una destinazione turistica da visitare in qualsiasi periodo dell’anno.

Grazie al clima tropicale potrete vivere la bellezza delle isole sia a Ferragosto che a Capodanno.

Tra le isole più belle dei Caraibi da esplorare, Luxgallery consiglia:

Barbuda, Antigua e Bahamas

Le Isole Vergini

Le Antille francesi

Queste destinazioni turistiche sono racchiuse nei pacchetti messi a disposizione dalle quattro migliori compagnie di navigazione:

I sei luoghi magici dei Caraibi consigliati da Luxgallery

Anguilla