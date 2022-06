Crema e siero antirughe che si concentrano su rughe, macchie scure e opacità. Questi prodotti ravvivanti saranno i supereroi della tua routine di cura della pelle. Ricchi di principi attivi, i sieri e le creme sono uno dei passaggi più vitali della tua routine di cura della pelle, in particolare quando si tratta di antietà.

Che cos’è il siero?

La crema e il siero sono prodotti che in molti decidono di non includere nella routine della cura della pelle quotidiana. Eppure, è un passaggio così semplice: incastonate perfettamente tra il tonico e la crema idratante, queste potenti formule fanno molto di più.

Parlando solo di sieri, data la forza e la densità degli ingredienti cruciali nel loro inci, possono compiere miracoli salva-pelle. Prendono di mira linee sottili, rughe, iperpigmentazione, macchie scure e opacità per ottenere in definitiva un aspetto più giovane. Cerca il siero giusto, che abbia ingredienti ricchi di vitamine, minerali e antiossidanti. I sieri così tendono a offrire un tentativo più naturale di rimpolpare, rassodare e stimolare la produzione di collagene. Vale anche la pena cercare tè verde, frutti di bosco e prodotti per la cura della pelle di ispirazione marina.

Crema viso a base di retinolo e acido ialuronico

Si consiglia inoltre di utilizzare crema e siero antirughe che contengono acido ialuronico e retinolo. Il primo non solo idrata la pelle ma allo stesso tempo aggiunge un effetto levigante e rimpolpante, mentre il secondo è considerato il miglior ingrediente antietà in circolazione.

Il retinolo agisce sulla superficie della pelle, concentrandosi sul tono della pelle e sulla consistenza, oltre ad andare più in profondità e stimolare il rinnovamento cellulare. Tuttavia, fai attenzione poiché chi ha la pelle sensibile o secca potrebbe scoprire che ciò causa irritazione o desquamazione.

Crema e siero antirughe

Tuttavia, con così tanti marchi che fanno del loro meglio, è difficile sapere quale sia la migliore crema o siero antirughe. Quindi eccone alcuni, tenendo conto dei diversi problemi anti-età per la cura della pelle affrontati da ciascun siero.

Il migliore siero e crema viso

Come un siero con una consistenza simile alla seta, questo prodotto idrata fin dalla prima applicazione. Con l’acido ialuronico che blocca un livello di nutrimento, aiuta anche a ridurre la visibilità di linee sottili e rughe. Inizialmente sembrava un po’ più grassa rispetto ad altri sieri, tuttavia si assorbe rapidamente e non lascia appiccicosità sulla nostra pelle. È anche un siero con un profumo meraviglioso e ci siamo sentiti così rilassati durante questa parte del regime di cura della pelle.

Crema e siero antirughe perfetto

Un prodotto leggermente più costoso. Però, quando si tratta di skincare, Elemis è un marchio che aiuta molto. Questo siero è a rapido assorbimento, non unge, non appiccica nella consistenza, rendendolo un prodotto piacevole da applicare. Inoltre, è ricco di micro e macro alghe, che secondo il marchio promuovono la luminosità. Contiene anche la tecnologia “drone peptide”, che si dice aiuti a colpire quelle aree più bisognose, come gli occhi e intorno alla bocca.

Il migliore siero a base di retinolo

Anche se si avverte una leggera viscosità e una sensazione di formicolio durante la prima applicazione, questo prodotto è uno dei migliori. Con una consistenza morbida e leggera con un bellissimo profumo, questa formula ad alte prestazioni promuove risultati sia a lungo che a breve termine. Il marchio sostiene che questo siero tratti la pelle a livello cellulare ed epidermico per illuminarla. Inoltre, mira a ridurre i segni dell’invecchiamento levigando, rassodando e rimpolpando tutto in una volta.