Costumi Halloween 2019, ecco la classifica dei 10 più acquistati

Spider-Man, costumi da principessa e costumi degli Avangers hanno fatto parte (come sempre) della top 10 della lista dei costumi di Halloween più popolari quest’anno. Principesse e supereroi non invecchiano mai. I costumi da Princess, tra cui Elsa e Anna di Frozen, sono tra i costumi più popolari anche nel 2019, unendosi a una serie di eroi tra cui Spider-Man e altri personaggi degli Avengers. Gli adulti potranno anche tirare fuori idee nuove e intelligenti per Halloween, ma ai bambini piace ciò che piace e ciò non cambia da tantissimo. Il bello è che alla fine ci si mette tutti d’accordo. Per questo vediamo molte delle stesse scelte di costumi di Halloween anno dopo anno.

La National Retail Federation ha pubblicato dati che mostrano che quasi la metà degli acquirenti (42%) ha in programma di raggiungere i discount per acquistare i costumi di Halloween. Il resto invece andrà nei negozi specializzati di Halloween e nei costumi in generale, acquisterà online, andrà in un centro commerciale. Poi c’è anche chi trasformerà un comune tubino nero in un abito da strega ed una calzamaglia in un costume da Catwoman. Il sondaggio ha rilevato che 3,1 milioni di persone hanno in programma di vestirsi come la loro eroina preferita e 2,4 milioni come il loro supereroe preferito. Ecco i primi 10.

1 Principessa 7,9%

2 Supereroe 6,0%

3 Spiderman 5,2%

4 Avengers in generale 3,9%

5 Batman Halloween 3,5%

6 Strega 3,3 %

7 Fantasma 2,8 %

8 Vampiro 2,2%

9 Frozen 2,2%

10 Pirata 2,1%