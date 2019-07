Non si può avere tutto dalla vita, anche le top model con il loro fisico longilineo, tendono ad avere un seno piatto. Se avete anche voi un fisico simile, è opportuno scegliere dei bikini dal taglio basic e lineare, che oltre a essere di tendenza per l’estate 2019, rappresentano i costumi ideali per chi ha poco seno. La regola base? Meno copri, più esci allo scoperto, per creare un effetto ottico che ti fa guadagnare una taglia. Per chi invece tende ad essere più formosa, non c’è problema, un bikini più contenitivo potrà risolvere tutti i vostri complessi.

1

“Small tits club” è questo il nuovo motto del 2019, a partire dalle modelle. La bellissima Kendall Jenner, ha un fisico mozzafiato e un seno molto piccolo, per un volume più accentuato, optate per i bikini a tinta unita in colori saturi o con stampe micro, come i pois e i quadretti.

2

Il seno perfetto deve essere contenuto in una coppa di champagne: se siete così fortunate come la top model Bella Hadid, potete indossare quasi tutte le tipologie di costumi da bagno. Per esaltarlo ancora di più, meglio optare per bikini high waist con reggiseno dallo scollo quadrato.

3

Abbondante ma non troppo, come la bellissima influencer Veronica Ferraro, ha il diritto di mostrarlo in tutto il suo splendore in un bikini a fascia di tendenza o triangolo fantasia.

4

Per chi invece è abbastanza formosa, quest’anno il problema dei bikini non esiste. Con il ritorno della moda anni ’90 è possibile indossare un intero contenitivo come fa la piccola di casa Kardashian, Kylie Jenner.

5

Se hai un seno grande e fai fatica a trovare il costume adatto, Il reggiseno halterneck è la soluzione per te. E’ un reggiseno contraddistinto da una pettorina che si lega dietro al collo, abbinato ad una slip a vita alta: è perfetto per chi ha una fisicità simile a quella della top model Ashley Graham.