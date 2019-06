L’estate è ormai arrivata, se siete ancora indecise su quale bikini sfoggiare in spiaggia, a chiarirci le idee ci pensano le care e amate influencer. Tutte in giro per il mondo, visitano posti paradisiaci e postano foto che le ritraggono in costume, con tanto di tramonto alle spalle. Non possiamo che guardare per ispirarci un po’.

Beatrice Valli

L’influencer Beatrice Valli, decide di indossare un costume rosso firmato Calzedonia. Si tratta di un bikini con triangolo imbottito volant abbinato a slip volant Indonesia.

Giulia De Lellis

L’influencer Giulia De Lellis, decide di indossare un costume nero firmato Bikini Lovers. Si tratta di un bikini con top taglia unica, allacciatura corsetto sulla schiena, coppe estraibili, abbinato a slip brasiliana vita alta.

Chiara Ferragni

La regina delle influencer Chiara Ferragni, decide di indossare un costume fantasia animalier, firmato Calzedonia. Si tratta di un intero effetto serpente con allacciatura ad incrocio sulla schiena.

Veronica Ferraro

L’influencer Veronica Ferraro, decide di indossa un costume con stampa floreale firmato DariaSwim. Si tratta di un bikini stile anni 80’, un top a maniche corte e slip a vita alta con cintura.

Chiara Nasti

L’influencer Chiara Nasti, decide di indossare un costume glitter verde firmato Plume Etheree. Si tratta di un bikini con fascia e slip super sgambato stile anni ’80.

Eleonora Rocchini

L’influencer Eleonora Rocchini, decide di indossare un costume verde fluo firmato Sontèn. Si tratta di un bikini con coppe preformate estraibili, chiusura anteriore con accessorio in Zama oro e brasiliana V anni 80’.