Dal costume intero a collo alto, tinta unita, minimal e sofisticato, al bikini vintage a pois, un grande classico di cui non ci stancheremo mai, et voilà la compilation moda mare 2019! Per voi, in direzione Maldive, Tulum o Mauritius nelle prossime settimane, abbiamo deciso di sfogliare il topic tendenze costumi da bagno 2019 e di svelarvi i modelli che definiranno la moda beachwear estate 2019 aka i bikini e i costumi interi che dovreste portare con voi!

Mix and Go!

Mixare è uno dei principali trend del settore swimwear del 2019 e ci sono un sacco di modi eleganti per indossare i look. Fai la tua scelta tra le fasce spesse che le modelle della Love Island indossano sui fianchi, o scegli quelle sottili e a pattern a contrasto per un tocco diverso. Oppure potresti anche mettere in mostra un altro importantissimo look di tendenza di quest’anno, indossando un bikini o un costume da bagno intero con chiusure argentate in acciaio.

Una cintura per tutti i gusti

C’è chi si ispira agli Anni 20, ai 40 e ai 60. E chi invece punta tutto su una sola musa: la Ursula Andress di Agente 007 ‑ Licenza di uccidere, celebre pellicola del 1962. Ma il risultato è il medesimo: che siano micro, maxi, elastiche, di tessuto o di metallo, le cinture sono tornate a essere elemento décor per bikini e one-piece, per la gioia di modelle e it girl che potranno mettere ancora più in evidenza il loro perfetto ‘vitino’. Le silhouette dei nuovi modelli con cintura sono prevalentemente vintage, ma non mancano proposte super sexy con scolli vertiginosi.

Questa estate 2019 varia molto e ci sono tante altre opzioni che coprono le principali tendenze della stagione, dalla stampa animalier e strisce a sfumature luminose al neon e colori caramelle. Avanti, sfoglia gallery zeppa di costumi da bagno perfetti sia con la cintura che senza, in un’ampia gamma di modelli per ogni stile e tipo di corpo, da bikini succinti a costumi da bagno interi (vero must di stagione –>abolito il mini slip, quest’anno il costume è intero), e preparati per essere alla moda in spiaggia ed in piscina.