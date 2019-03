La bella stagione è alle porte, abbiamo già parlato delle nuove collezioni di costumi da bagno, ma il vero must have estivo è quello intero. Le tendenze primavera estate 2019 hanno decretato che l’eleganza in spiaggia non è mai abbastanza. Ed ecco che i brand si scatenano con fantasie e colori che si ispirano alla moda anni ’90.

Anche la nuova collezione di Innamorata Woman, firmata dalla top model Emily Ratajkowski, che ha sempre giocato sui toni neutri, quest’anno si scatena in fantasie e colori. Allora cosa stiamo aspettando? L’estate si avvicina e bisogna provvedere con un bel po’ di sano shopping.

Costume da bagno intero anni ’80 retrò

Questo costume da bagno verde scuro è fatto di un tessuto strutturato, per un’atmosfera estiva-boho. È taglia unica che può funzionare da chiunque lo indossi, da una taglia extra piccola ad una più grande. Questo modello è perfetto per allungare le gambe, mentre la parte posteriore aperta, elegante e sexy al tempo stesso. Questo pezzo unico Hunza G è venduto online tramite Net-a-Porter.

Costume da bagno Je T’aime

Questo costume da bagno dona tutta la sensualità di un due pezzi. È una scelta eccellente per le donne che vogliono mostrare il proprio corpo, senza rinunciare all’eleganza. Inoltre, il taglio alto della metà inferiore può aiutare a nascondere un po’ di pancia. È possibile acquistarlo su Farfetch.

Costume da bagno sgambato con ruches sulle maniche e collo alto

Il costume intero può anche essere un’arma di seduzione. Profondi scolli e finiture cut out rendono questo modello sensuale e provocante. Direttamente dalle spiagge della California di Baywatch tornano di moda anche i costumi da bagno interi super sgambati, che diventano ancora audaci grazie alle stampe foliage. Possibile acquistare questo modello su Asos.

Costume da bagno sgambato con stampa pop tropicale e dettagli elasticizzati

Questa simpatica stampa mista è perfetta per qualsiasi escursione tropicale e il design classico si adatta a quasi tutte le forme del corpo. La metà inferiore a fantasia gingham è femminile e stravagante, mentre la stampa a quadri combinata con i dettagli smerlati regala un’atmosfera retrò. In vendita su ASOS.

Costume intero monopezzo

Per chi ha uno stile estremamente elegante, può indossare un costume da bagno intero rosa / nudo con dei dettagli davvero unici. Questo costume da bagno presenta tagli inattesi lungo la parte anteriore e posteriore, oltre a un design particolare sul davanti, mantenendo uno stile unico e interessante. È possibile acquistarlo direttamente su Forward.

Inamorata Swim: nuova collezione

Emily Ratajkowski, pochi anni fa lancia un progetto legato al suo profilo Instagram @inamorataswim. La top model, diventa stilista e propone una collezione di costumi da bagno. La collezione è composta da: bikini con culisse, a triangolo e a balconcino, ma anche one-piece strapless e sgambatissimi. Quest’anno la modella si è concentrata su stampe e colori. Non possiamo fare a meno di notare i pois e le animal print. Insomma una vera collezione dal sapore anni ’90. Attenzione hai prezzi, che oscillano tutti attorno ai 160 dollari.