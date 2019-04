Non è mai troppo presto per pensare a cosa indosseremo questa estate, soprattutto se si tratta di costumi da bagno. Invece di aspettare fino alla bella stagione per immergerci nelle tendenze 2019 dei costumi da bagno, giochiamo d’anticipo ed elenchiamo i must have irrinunciabili, pronti? Grazie agli esperti che lavorano dietro ai marchi di costumi da bagno più noti, come Solid & Striped, Peony, ma anche marchi più accessibili come ASOS, ora possiamo prepararci mentalmente alla tempesta di bei bikini e pezzi unici che ci attendono. Secondo le loro previsioni, il 2019 sembra l’anno in cui dovresti finalmente prendere parte a tutte quelle feste iper glam che hai sempre sognato, perché queste tendenze sono così belle che meritano ampie foto e lunghe passeggiate sulla spiaggia.

Tessuto increspato

Facendo una capatina per le piscine più in di Dubai, non si può fare a meno di notare che tutti in piscina indossano il bikini increspato di ASOS, di quello che è tutto una grinza. Si pensa sia il bikini più lusinghiero che si possa mai indossare, poiché accompagna le curve contenendole dove c’è necessità, ma fornendo il giusto confort una volta indossato. Amiamo anche i costumi da bagno classici Seersucker creati da Hunza G, per una buona dose di Baywatch chic anni ’90.

Sostenibilità

«Una tendenza che abbiamo visto acquisire slancio in particolare dal 2018, e svilupparsi nel 2019, è la produzione moda sostenibile, ideale che tocca ovviamente anche i costumi da bagno. Sempre più brand stanno presentando la propria produzione come interamente sostenibile ed eticamente corretta. Anche il marchio Peony vira verso la sostenibilità, da cui deriva il nostro amore genuino per l’ambiente ed il rispetto per la qualità dei tessuti» Rebecca Morton, fondatrice e direttrice di Peony

Leopardato: ROARR

Dopo aver visto il leopardato (insieme alle altre impronte di animali) sulle passerelle per diverse stagioni, è chiaro che la stampa animalier è una tendenza senza tempo, per tutte la categorie di abbigliamento e di pelletteria. A seconda del livello di estro che vuoi raggiungere, prova lo spezzato, uno slip leopardato ad esempio, o se ti senti pronto per tuffarti, scegli un pezzo unico animalier e preparati ai complimenti.

Rétro

Vedo che la tendenza degli anni ’90 rimane forte ma si evolve verso gli anni ’70 in grande stile, come testimoniano le dolci tendenze sul ritorno in grande stile dei tankini sportivi e dei costumi da bagno naïf. Il 2019 parla di stampe retro-ispirate e di stili di costumi da bagno strutturati, e reinventa costumi da bagno di ispirazione lingerie, accenti posti su delicati ricami e disegni floreali flirty che eleveranno il costume da bagno tradizionale.

