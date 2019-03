Le belle giornate stanno arrivando e la prova costume è sempre più vicina. Sotto con la palestra e le corse al parco, per mostrarci nella forma migliore. Le tendenze primavera-estate 2019 hanno decretato già i modelli di costumi da bagno che andranno di moda. Dai costumi interi ai bikini stile anni ’90, l’importante è che siano super colorati. Allora cosa stiamo aspettando?

Un po’ di storia: la nascita dei bikini

Il costume più modaiolo della storia: il bikini, il suo nome si all’esplosione atomica sull’atollo di bikini. Questo costume nasce nel 1946 dalla geniale matita di tale Louis Reard, al quale ogni donna che ami abbronzatura e comodità sarà eternamente riconoscente.

La collezione costumi Moschino 2019

La nuova collezione costumi da bagno 2019 firmata Moschino comprende: costumi interi con l’iconico orsetto Teddy Bear alle stampe di catene, rose e animalier. Le nuance molto accese decorano con pennellate di evidenziatore i modelli interi. Numerose stampe dal maculato al tigrato stile anni ’90, insomma la maison Moschino è sempre sul pezzo.

La collezione Twin Set costumi 2019

La nuova collezione di costumi da bagno 2019 firmata Twin Set comprende: modelli interi ma anche bikini ricamati e impreziositi da glitter scintillanti, ruches e tessuti dal finish lucido, dai colori sgargianti.

La collezione costumi Liu Jo 2019

La nuova collezione di costumi da bagno firmata Liu Jo comprende: bikini a fascia e push up, modelli interi e trikini di pizzo e ricami all’uncinetto, stampe floreali, borchie e inserti cut out, anche questi super colorati.

La collezione costumi Yamamay 2019

La nuova collezione di costumi da bagno firmata Yamamay comprende: top bikini con intrecci e listelli sul carré si abbinano a slip a vita alta, bassa e brasiliani. Monospalla e tagli cut out impreziosiscono, i modelli interi. Anche questi sono super colorati e impreziositi da stampe tigrate o di grafismo astratto.

La collezione costumi Tezenis 2019

La collezione di costumi da bagno firmati Tezenis comprende: interi, una nuova serie di monokini, con laccetti sulla scollatura e glitter all over, ma anche altri modelli con stampe di piccole ciliegie e bordi ondulati. Per quanto riguarda i top ci sono: i costumi a triangolo, come quello decorato con frutta multicolor, con disegno animalier, con fiori, limoni o peperoncini. Per quanto riguarda gli slip abbiamo: i classici ai brasiliani fino ai perizoma. Le fantasie sono le stesse dei pezzi di sopra: ciò che sorprende, invece, è la tipologia di prodotto proposto. Nel catalogo inoltre, ci sono anche slip stringati, costumi a vita alta, di cui uno con bretelle che si incrociano sulla schiena, a vita bassa, con fiocchi o laccetti e i modelli sgambati e quelli con volants.