Ricordiamo quando i costumi da bagno interi erano considerati fuori moda? Erano strettamente riservati per le lezioni di nuoto e gli armadietti delle nostre madri, mentre la maggior parte di noi preferiva indossare il bikini a vita bassa. Ma mentre l’abbigliamento da vacanza continua a guadagnare slancio, i designer stanno trovando i motivi per essere creativi e improvvisamente arriva l’opzione più chic dell’estate 2019.

Intero

Il costume intero è il più democratico di tutti: esalta ogni fisico con eleganza, risulta sempre raffinato e mai volgare ed è proposto in tantissime varianti per accontentare tutte le vittime del fashion. Su Instagram le influencer sembrano apprezzarlo molto di più del bikini, e non fanno altro che renderlo protagonista di scatti iper glamour, abbinandolo a mini gonne e long dress. Il costume intero è il re della spiaggia, adatto a qualsiasi fisicità.

Bikini

Naturalmente indossare in spiaggia un bikini e una gonna in coordinato aggiungeranno un tocco raffinato all’outfit che abbiamo scelto ma lo scivolone di stile è sempre in agguato. Innanzitutto, è opportuno indossare una gonna ampia, in grado di coprire la figura intera se si ha bisogno di percorrere un lungo tragitto in auto o a piedi prima di raggiungere la spiaggia. Un’altra soluzione sono gli abitini o le casacche copricostume, come quelle in pizzo traforato che possono essere utilizzate anche come seducenti abiti da sera, Kylie Jenner docet.

Top bikini + abito o gonna tubino

Un banale tubino strapless può essere rivoluzionato da un top colorato di un bikini, capace di sostituire un reggiseno a fascia color carne. Lasciate un dito di top fuoriuscire dal tubino e coordiniamo il tutto con accessori colorati, come fa l’influencer Veronica Ferraro. Le celebrità non possono fare più a meno di indossare questa accoppiata vincente. Allora cosa state aspettando?