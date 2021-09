Cosmetici Nemora: la bellezza in linea con la natura

Si chiama Nemora il nuovo brand che propone prodotti skincare di qualità, cento per cento made in Italy e naturali. È proprio questo, infatti, il motto dell’azienda: Naturally Beautiful. Born Sustainable. Perché alle soglie del 2022 non possiamo più permetterci di inquinare per essere belli, ma non per questo dobbiamo rinunciare al nostro benessere psico-fisico e alla cura del corpo, scegliendo sempre prodotti d’eccellenza.

Luxgallery ha provato per voi in anteprima la linea attualmente in commercio che comprende, per l’appunto, skincare e wellness. In primo luogo il Siero Viso Lifting, che non può di certo mancare in una proposta estetica di tutto rispetto: a base di sodio jaluronato, mantiene la pelle liscia e idratata grazie al riempimento delle piccole rughe, mentre l’acqua di Karkadè contribuisce a una buona circolazione e il peptide specifico anti-age stimola la produzione di collagene ed elastina. Gli effetti sono amplificati dall’olio di semi di canapa, con un’azione elasticizzante e ristrutturante dell’epidermide.

Altro prodotto standard che ci è parso ottimo da alternare al siero è la Crema viso Idratante e lenitiva, ricca di proprietà emollienti e rigeneranti grazie all’alta concentrazione di olio di semi di canapa, miscelato con oli pregiati di pistacchio e sesamo. Per le donne più mature è disponibile invece una Crema anti-age costituita da olio di semi di canapa per contrastare e ridurre la formazione degli inestetismi cutanei, gli omega 3 e 6, la vitamina E grazie all’olio di ciliegia e di polifenoli per ristabilire l’integrità del film lipidico e infine l’olio di pistacchio, fonte di antiossidanti ed acidi grassi benefici.

Entrando più nello specifico, fanno parte della linea Nemora anche la Crema contorno occhi – con lo scopo di distendere e prevenire gli inestetismi del naturale processo di invecchiamento cutaneo e favorire il benessere della zona periorbitale, agendo su rughe, borse e occhiaie – e un eccellente Balsamo mani con olio di semi di canapa, burro di karitè, estratto di fico d’india, acetato, prebiotico e olio di pistacchio. Infine, per chi soffre di arrossamenti cutanei, infiammazioni e problemi alla pelle di vario genere consigliamo l’Olio idratante e lenitivo, le cui proprietà antiossidanti e antietà si uniscono alle azioni emollienti; inoltre, gli oli essenziali di Camomilla Romana, Bergamotto e Lavanda danno al prodotto una spiccata azione antinfiammatoria, lenitiva e cicatrizzante, mentre l’olio di elicriso è efficace per contrastare gli arrossamenti e indicato per le irritazioni delle pelli sensibili e l’olio di semi di Melograno conferisce una protezione dai Raggi UV.

Come abbiamo detto sopra, Natura è la parola centrale in tutta la produzione Nemora. Azienda nata nel 2019, si è posta da subito l’obiettivo di produrre cosmetici ecosostenibili e salutari: banditi quindi tutti i coloranti, i parabeni, i derivati petrolchimici, gli OGM, i PEG e i PPG. Le materie prime, accuratamente scelte e selezionate, sono acquistate da aziende agricole che non utilizzano caporalato e, ancor più importante, l’intera filiera resta entro i confini nazionali, dai prodotti di origine italiana alla lavorazione presso realtà del territorio.

Non solo: Nemora pone tra le sue priorità l’attenzione costante verso l’ambiente e la riduzione dell’impatto che su di esso ha l’attività dell’uomo; pertanto, non si limita a promuovere la consapevolezza verso tematiche di sostenibilità ambientale, ma mette in atto azioni concrete, dal packaging ai prodotti. Tra gli obiettivi, fondamentale è quello di avere entro il 2023 tutto il packaging totalmente sostenibile.

Ma lo sguardo di Nemora va oltre: arriva su tutto il territorio nazionale per portare avanti una continua ricerca di aziende green con cui collaborare, comprese le realtà emergenti. Il focus resta sempre l’ambiente da proteggere, l’innovazione da incentivare e al contempo la tradizione da tramandare, tenendo conto che ogni persona ha i propri bisogni e desideri specifici, tratti unici da incontrare e soddisfare.

Informazioni utili

Nemora

Via M. Gioia 72

20125 Milano

Tel: +39.351.9565689

www.nemoramilano.com

[email protected]