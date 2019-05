Anche se Paolo Fox non è sempre in linea con il tuo oroscopo giornaliero, scatenandoti sempre Saturno contro, i tratti della personalità del tuo segno zodiacale coincideranno comunque con i tuoi. Tenendo ciò bene in mente, abbiamo deciso di creare un’idea outfit per tutti i segni zodiacali, perché diciamocelo: un gemelli non può mica vestire come un capricorno (si scherza, ndr). Sole e luna si accantonano, pensa alle seguenti idee come la manifestazione sartoriale della personalità di ciascun segno.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Non c’è nulla di sottile in te, Ariete. La tua personalità audace e sicura attira l’attenzione, così come il tuo guardaroba. Prova sagome eleganti e toni accesi per ottenere un massimo impatto, mantenendo minimal i tuoi accessori.

Toro (21 aprile – 19 maggio)

Sei concentrato, motivato e pragmatico, Toro, il che significa che hai bisogno di un guardaroba che sia funzionale e alla moda. Inserisci nell’armadio dei grandi classici come pantaloni di qualità e tacchi comodi con cui potrai camminare tutto il giorno.

Gemelli (20 maggio – 21 giugno)

Non hai uno stile ben preciso, ma questo è ciò che rende il vestirsi così divertente per te, Gemini. Ogni giorno è diverso, e potresti passare da un giorno sobrio e moderato ad uno coloratissimo e smodato. Tutto dipende dal tuo umore.

Cancro (22 giugno- 21 luglio)

Con un occhio per linee pulite e pezzi senza tempo, non c’è mai un momento in cui non appari elegante, caro Cancro. Lascia che la tua raffinatezza innata influenzi il tuo stile, non importa l’occasione.

Leone (22 luglio – 23 agosto)

Porti con te un’energia contagiosa ovunque tu vada, quindi trasferisci quell’atmosfera in un vestito che sia esuberante quanto te. Il colour-blocking, in particolare con colori vivaci e saturi, è una sfida di stile che puoi affrontare facilmente, Leo.

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Ami i classici e chi potrebbe biasimarti? Sei il tipo leale, fedele ai pezzi su misura e ad un solo colore, fisso nel tuo guardaroba. Trova nuovi modi per combinare i pezzi che conosci e ami.

Bilancia (23 settembre – 21 ottobre)

L’equilibrio è il tuo secondo nome, Bilancia. Ti piacciono i classici ma con una svolta. Prendi ad esempio la tendenza più cool di quest’anno, e mixala con tessuti lusso come la seta, le scarpe in vernice come focus.

Scorpione (22 ottobre – 22 novembre)

Hai un abbigliamento firmato e sei costante quando si tratta di mescolare le cose. In altre parole, sei uno dei segni più affidabili dello zodiaco. Scegli un colore o segui le tendenze che lo riguardano. Questo è ciò che sai fare meglio.

Sagittario (23 novembre – 22 dicembre)

Un Sagittario immagina sempre di essere altrove. Il tuo stile è tanto divertente quanto te, colori brillanti e stampe stravaganti. Attenzione però! Deve essere abbastanza versatile da tenere il passo con il tuo stile di vita on-the-go.

Capricorno (23 dicembre – 20 gennaio)

Semplice e sofisticato sono le uniche parole che possono descrivere lo stile di un Capricorno, con un guardaroba pieno di elementi basic di qualità. Continua ad evolvere il tuo stile aggiungendo agli elementi basic una nota originale.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Mai uno che eviti i colori, lasci trasparire la tua personalità creativa e amante del divertimento attraverso ciò che indossi. Il che significa che stampe colorate e accessori glamour sono ciò che ti rappresenta al meglio.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

La tua natura da spirito libero e l’attitudine al “go-the-flow” sono ciò che naturalmente ti rende interessante agli occhi degli altri. Trame morbide e fluenti e bellissime tonalità dorate sono ideali per questo segno d’acqua.

