Cosa cercano gli italiani sul web?

Internet è, ormai una parte molto importante delle vite di tutti noi. Gli italiani, del resto, danno prova giorno dopo giorno del loro legame con la rete. Le ricerche degli utenti vengono monitorate costantemente e, di tanto in tanto, le indagini di mercato fatte da aziende di settore e agenzie di riferimento svelano quali siano, a grandi linee, le tematiche che hanno maggiormente interessato un determinato campione di persone durante le loro ricerche sul web.

Oggi, del resto, utilizzare la rete anche per la ricerca delle nozioni più scontate rappresenta la prassi. Non solo, Internet ha completamente ridimensionato le pratiche e le conoscenze all’interno della società. Se, da una parte, avere il Sapere Universale alla portata di click si è rivelato un vero toccasana, dall’altra ha reso scontate moltissime cose che, prima del suo avvento, venivano considerate preziose.

Risulta, comunque, indubbio l’apporto che la rete abbia esercitato nella semplificazione di determinati aspetti della vita che, in passato, venivano visti come tedi quasi impossibili da superare. Nelle prossime righe, andremo a scoprire quali siano state, in un lasso di tempo recente, le ricerche più eseguite dagli italiani quando navigano in Internet.

Incontri e conoscenze online

Ovviamente, tra le ricerche più effettuate dagli italiani online spiccano le piattaforme social. Al di là di Facebook e Instagram che, da sempre, catalizzano la crescita del pubblico italiano online, moltissimi utenti hanno anche effettuato ricerche relative agli incontri in rete, servendosi di piattaforme come Simpleescorts.com. Sono 51 milioni, gli user italiani di Internet. Ad oggi, oltre 43 milioni di questi sono attivi sui social network, con una media giornaliera di attività in rete di 107 minuti all’incirca. Gli ultimi dati emersi sono, comunque, influenzati dagli strascichi della pandemia. Ciò non toglie, comunque, che i social network e le piattaforme di incontri online rappresentino una delle realtà di punta per le ricerche social degli italiani.

Videogiochi

Un altro dei temi più ricorrenti nelle ricerche degli italiani più recenti riguarda il mondo dei videogiochi. Il gaming online è tra i più grandi protagonisti delle ricerche web nostrane. Sembrerebbe che quattro persone su cinque giochino circa un’ora al giorno online. Al mondo del gaming in senso stretto, poi, vanno ad affiancarsi le ricerche relative all’acquisto dei titoli, che rappresenta una delle spese di svago più diffuse tra i connazionali.

E-commerce

Gli e-commerce sono un fenomeno sempre in crescita. Ormai, gli utenti hanno molta fiducia anche in quelli più di nicchia e, per questo, oltre a volgere la loro attenzione nei confronti dei grandi colossi della vendita online, effettuano acquisti anche su piattaforme differenti. Insomma, quello degli e-commerce continua ad essere un paradigma online in costante crescita.

Servizi assicurativi e investimenti

Le statistiche registrano anche un aumento di utenti interessati ai servizi assicurativi e finanziari online. Una persona su otto effettua, poi, pagamenti digitali col proprio smartphone, mostrando, quindi, di essere in possesso di valuta digitale. Il rapporto delle persone con Internet tende, quindi, ad intensificarsi, scoprendosi sempre più approfondito ed ampio.

Quanto e come navigano gli italiani in Internet?

I report hanno anche evidenziato il consumo medio giornaliero della rete da parte degli italiani. Stando alle statistiche, le persone ne fanno uso, in media, per circa 6 ore e 9 minuti. In linea generale, inoltre, gli utenti tendono ad interagire con la rete attraverso dispositivi mobile o, paradossalmente, console. Tra le key di ricerca più diffuse, oltre alle sopracitate, poi, spiccano quelle di piattaforme come YouTube, Wikipedia e Facebook, oltre al meteo e alle guide su come fare determinate cose. Moltissime persone, poi, ricercano contenuti musicali e podcast in streaming, mostrando una tendenza nei confronti delle funzioni multimediali dei browser Web.