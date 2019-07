Kate Middleton ha una vera e propria passione per le mini bag. Le indossa in qualsiasi occasione. Ma la vera domanda è cosa porterà con sé e soprattutto è possibile farci entrare qualcosa? Il mistero è stato svelato, la Duchessa è una vera icona di stile.

“I briganti ti chiedono la borsa o la vita; le donne le vogliono tutt’e due” Samuel Butler.

Inside

Il mistero delle mini bag della Duchessa di Cambridge, Kate Middleton è stato svelato. Sembra che all’interno di queste preziose e costose pochette ci sia: uno specchio, carta assorbente, un fazzoletto e un balsamo per le labbra. Una scoperta fatta grazie a Marcia Mood, super informata sulla royal family. Nella biografa dedicata a Kate, ha svelato in dettaglio anche il contenuto delle sue mini borse. Le sue clutch raffinate, per portarsi il minimo indispensabile e assicurarsi di apparire sempre perfetta in ogni occasione, sono ormai per la Duchessa un accessorio di cui non può fare a meno.

Mai senza…

Abbiamo ormai la conferma che Kate Middleton, non può fare a meno delle sue pochette, che contengono un vero kit di sopravvivenza. Ma ci sono particolari occasioni, nelle quali Kate usa le pochette per portare qualcos’altro. In occasione dei numerosi tour reali, per esempio, la Duchessa di Cambridge usa portare con sé la sua mini Canon, in modo da poter dare sfogo alla sua grande passione fotografica.

Ispirazione

Kate Middleton però non è la prima della famiglia reale a portare le mini bag. Infatti, questo Uno stratagemma fashion, è stato inaugurato per la prima volta dall’iconica Regina Elisabetta. A Buckingham Palace, la Regina indossa da decenni usa le sue deliziose borsette per trarsi d’impaccio, o addirittura per mandare messaggi criptati al suo staff in caso di bisogno, ha elaborato un vero e proprio codice per comunicare, attraverso l’uso e i movimenti della borsa, durante gli eventi ufficiali.