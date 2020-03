Tutto chiuso, ormai quasi in tutto il mondo. La Tour Eiffel, il monumento simbolo della Francia, resterà chiuso fino a nuovo ordine, come già successo per tutti i monumenti italiani. Il Coronavirus ha colpito quasi tutte le nazioni, i luoghi tanto amati dai turisti non saranno aperti per molto tempo.

Vietato l’ingresso

Statua della Libertà

La Mecca

Taj Mahal

Torre Eiffel

Le città fantasma

“Purtroppo, i numeri del contagio non si riducono, continuano ad essere alti. Fra poco non saremo più nelle condizioni di dare una risposta a chi si ammala” Attilio Fontana

Sono salite a 2.503 le vittime in Italia, con 345 nuovi decessi: in tutto, dall’inizio dell’epidemia 31506 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2. Lo raccontano gli scatti dei fotografi, le foto delle persone dai balconi di casa, che in queste ore stanno immortalando tutti i monumenti italiani vuoti, insieme alle città.