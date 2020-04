Leonardo DiCaprio offre a un fortunato fan la possibilità di partecipare ad un film insieme a lui, tutto ciò con l’obiettivo di aiutare a raccogliere fondi per gli aiuti di chi combatte la pandemia da Coronavirus. L’attore quarantacinquenne Leonardo DiCaprio chiede alle persone di fare una donazione per All In Challenge. Un fortunato vincitore sarà grado di avere un cameo nel nuovo film Killers of the Flower Moon, diretto da Martin Scorsese e interpretato da Robert De Niro.

Parlando in un video di Instagram, Leonardo DiCaprio ha dichiarato: «Abbiamo recentemente lanciato #AmericasFoodFund per aiutare a garantire che ogni famiglia bisognosa abbia accesso al cibo in questo momento critico. Le nostre comunità più vulnerabili hanno bisogno del nostro supporto ora più che mai. Ecco perché ti stiamo chiedendo di aiutarci con #AllinChallenge. Se ti sei mai chiesto come è poter lavorare con il grande @martinscorsese_, Robert De Niro e me, questa è la tua occasione. Robert e io reciteremo in un nuovo film chiamato Killers of the Flower Moon, diretto da Martin Scorsese. Vogliamo offrirti un ruolo da protagonista, l’opportunità di passare la giornata sul set con noi tre e partecipare alla premiere.»

Per avere la possibilità di vincere, le persone devono fare una donazione tramite allinchallenge.com, i fondi andranno a beneficio di No Kid Hungry, World Central Kitchen e Feeding America. Il progetto benefico è stato lanciato da Leonardo DiCaprio il 1° aprile e in 72 ore hanno raccolto oltre $ 13 milioni per aiutare le famiglie ad accedere al cibo durante questo periodo. Leonardo ha scritto: «Grazie a tutti quelli che finora hanno supportato #AmericasFoodFund. Nelle prime 72 ore, abbiamo raccolto oltre $ 13 milioni per aiutare gli americani più colpiti da questa crisi. Il tuo supporto consente a @FeedingAmerica e @WCKitchen di continuare a mobilitare gli aiuti per aiutare le persone più bisognose».

Di recente abbiamo lanciato #AmericasFoodFund per garantire che ogni famiglia bisognosa abbia accesso al cibo in questo momento critico. Le nostre comunità più vulnerabili hanno bisogno del nostro supporto ora più che mai. Ecco perché ti chiediamo di aiutarci con #AllinChallenge.

Se ti sei mai chiesto come sia poter lavorare con il grande @martinscorsese_, Robert De Niro e me stesso, questa è la tua occasione. Robert e io reciteremo in un nuovo film intitolato Killers of the Flower Moon, diretto da Martin Scorsese. Vogliamo offrirti un ruolo da protagonista, l’opportunità di passare la giornata sul set con noi tre e partecipare alla premiere.

Per partecipare, vai su allinchallenge.com e fai una donazione.

Il 100% della tua donazione andrà a @MealsonWheelsAmerica, @NoKidHungry e #AmericasFoodFund (@wckitchen & @feedingamerica)

@officiallymcconaughey, @theellenshow e @iamjamiefoxx, andrai all-in con noi?

