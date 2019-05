Congratulazioni Scarlett Johansson, dicono che la terza volta sia quella buona!

in

Congratulazioni a Scarlett Johansson e Colin Jost! La coppia è ufficialmente fidanzata, l’agente pubblicitario di Johansson, Marcel Pariseau, l’ha confermato a The Associated Press.

L’attrice e l’attore del Saturday Night Live si sono frequentati per due anni, durante i quali hanno partecipato a cerimonie di premiazione, serate di gala e, più recentemente, la premiere di Avengers: Endgame, in cui recita una parte la Johansson.

È come se si chiudesse un cerchio, considerando che la coppia ai tempi ha fatto il suo debutto sul red carpet alla premiere di Avengers: Infinity War. I loro percorsi si sono incrociati anche professionalmente, quando la Johansson è stata ospitata per la quinta volta al Saturday Night Life interpretando in modo memorabile Ivanka Trump.

Questo sarà il terzo matrimonio della Johansson, mentre sarà il primo di Jost. In precedenza è stata sposata con il giornalista francese Romain Dauriac, con cui ha una figlia, e con l’attore Ryan Reynolds. Nessuna data è stata fissata per il matrimonio, ha detto Pariseau, ma state tranquilli che sarà un’occasione pazzescamente elegante, non importa quando o dove si svolgerà.

Chiara Ferragni compleanno a Gardaland: “impazzita” per i parchi giochi