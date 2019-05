In un’epoca di felpe firmate e abbigliamento street style, il classico abito da uomo può sembrare sempre più fuori posto. Ma anche se il tradizionale look abbottonato potrebbe far sbadigliare la nuova generazione, per le collezioni uomo Primavera / 2019, una manciata di stilisti ha riconsiderato le serie regole della sartoria proponendo idee aggiornate e più creative del solito per indossare blazer e pantaloni.

Ecco una guida per girovagare in suit in questa stagione

#1 Inserisci un po’ di colore

Le passerelle abbondavano di tinte brillanti e stampe forti quando si trattava di sartoria, dai completi a fiori color caramello di e Comme des Garçons Homme Plus ai blazer in raso duchessa di Raf Simons in tonalità gioiello come il magenta e il chartreuse. Dopotutto, l’estate è il momento giusto per un guardaroba più vivace. Un completo colorato dalla testa ai piedi potrebbe essere troppo avventuroso per alcuni, ma ci sono anche modi più discreti per abbracciare l’umore esuberante della stagione, don’t worry about it!

#2 Svecchia il tailleur grigio

Un classico completo grigio smorzato dallo scozzese come si vede nelle collezioni di Vetements, Versace e Paul Smith – mood che gli darà uno spirito più ribelle, giusto in tempo per l’estate. Paul Smith ha ad esempio ribaltato un classico abito grigio aggiungendogli uno scozzese rosso vermiglio. Prova ad aggiungere una giacca a vento leggera che indossata sopra al suit ne disarma ulteriormente l’effetto serioso.

#3 Massaggio cardiaco al completo scuro

Non è necessario relegare un abito nero in fondo all’armadio quando la temperatura aumenta. I look rivisitati del black suit by Jacquemus e Alexander McQueen in questa stagione sono stati indossati dai modelli con canottiere e T-shirt bianche. L’etichetta scandinava Cmmn Swdn ha mostrato l’opzione camicia di organza di seta trasparente sulla sua passerella primavera 2019, certamente non per i deboli di cuore (e di stile)!

