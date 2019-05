Chiara Ferragni, l’influencer più amata, ieri 7 Maggio 2019 ha spento 32 candeline. Sui social, Chiara ha condiviso un video per la nuova campagna di Fendi, proprio in occasione del suo compleanno. Per rilanciare le Pikaboo, già rinomate borse del marchio Fendi, l’azienda romana ha deciso di ingaggiare la famiglia dei Ferragnez al completo.

#Familypower

#Familypower è l’hashtag più usato dalla fashion blogger, la forza dei valori familiari, fa da cornice anche alla campagna pubblicitaria realizzata da Fendi. Chiara e Fedez, sono i protagonisti, ma dividono il loro successo con la mamma della super fashion blogger, Marina Di Guardo e le sorelle Valentina e Francesca e il bulldog francese Matilda.

“F per famiglia, per Fendi e per Ferragni”. L’influencer aveva già condiviso tempo fa su Instagram, un selfie sorridente insieme alla sua famiglia, quando furono tutti ospitati per parlare del lancio della campagna, proprio nel lussuoso boutique hotel di Palazzo Fendi. Non potevamo quindi, che aspettarci una cosa così. La maison romana ha dedicato il terzo episodio della serie “Me and My Peekaboo” all’influencer raccontando il forte legame che ha con i suoi cari, soprattutto con la sua ‘’nuova famiglia’’.

Le borse di Fendi

Le borse Pikaboo firmate Fendi, sono tutte realizzate a mano utilizzando il pellame proveniente dalla nota Cuoio Romano Selleria con tecniche di lavorazione ereditate dai meastri sellai della capitale. Peekaboo in inglese significa ‘bubù-settete’, il gioco del cucù che si fa con i bambini. Il nome deriva dall’effetto vedo-non-vedo dei suoi scomparti. Insomma impossibile non notare il tocco di Karl Lagerfeld, ancora una volta.

I festeggiamenti in famiglia

Ma i festeggiamenti, più importanti per Chiara Ferragni, sono stati sicuramente quelli in famiglia. Il giorno prima del suo compleanno, una bella cena a lume di candela con suo marito Fedez, il giorno seguente , il pranzo con il team di lavoro e un’altra grande sorpresa, la casa piena di rose rosse. Ieri sera, invece, una cena con tutta la famiglia al completo, ma il protagonista assoluto resta sempre il piccolo Leone.