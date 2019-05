Buone notizie! Per coloro che hanno perso la prima versione, la popolare collaborazione di COMME des GARÇONS Play x Converse Chuck 70 Logo è tornata. Il classico modello in tela è stato scelto dall’etichetta giapponese CDG, declinato in due colori senza tempo: bianco e nero, nella versione bassa e alta. Il risultato è una silhouette minimalista che evidenzia solo il logo CDG, il cuore rosso sui lati esterni, un logo creato dal grafico newyorkese Filip Pagowski e dalla stilista nonché fondatrice di CDG Rei Kawakubo. Una striscia nera o bianca a contrasto in base ai colori porta il tocco finale. C’è anche il logo Play CDG sulle solette.

Un po’ Di Storia

Fondata a Tokyo da Rei Kawakubo nel 1969, e stabilitasi come azienda nel 1973, Comme des Garçons diventa un marchio moda femminile di successo nel corso degli anni settanta, affiancando alla propria produzione anche abbigliamento maschile nel 1978. Nel 1981 le collezioni Comme des Garçons debuttano a Parigi, attirando grande attenzione dei media, e distinguendosi per essere un marchio monocromatico ed asimmetrico per antonomasia.

Converse ha appena messo in linea le sneakers derivanti dalla sua iconica collaborazione con l’etichetta giapponese COMME des GARÇONS Play.

Dalla loro prima collaborazione nel 2009, Converse e COMME des GARÇONS hanno sfornato molti modelli delle loro sneakers, ad oggi diventate iconiche. Il design minimalista di scarpe da ginnastica del marchio americano ha conquistato i fan dell’etichetta giapponese, che ha reso questo featuring una delle combinazioni più popolari di Converse negli ultimi anni.

