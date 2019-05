Per rendere la nostra coda più fashion e dargli un tocco anni ’90, possiamo utilizzare gli scrunchies. Una tipologia di fermaglio morbido ed elastico rivestito in tessuto. Ricordiamo come venivano indossati dalle protagoniste della serie cult Beverly Hills 90210. Sembra che adesso questa tendenza sia tornata più forte di prima.

Le star impazziscono per gli scrunchies

Lo scrunchie è diventato l’accessorio must have per i nostri capelli. Portati in passerella e indossati da celebrità e modelle come: Bella Hadid, Hailey Baldwin, Blanca Padilla e l’iconica Jennifer Lopez, sono gli accessori per capelli ideali per la stagione calda.

Sono tra le tendenze capelli più cool dell’estate 2019, dopo il grande ritorno degli hair clip, questi elastici permettono di realizzare delle code morbide, chignon e ondago. Per prendere ispirazione da vecchie e nuove icone dello scrunchie style è nato anche un account Instagram ad hoc: @scrunchiesofinstagram.

Scrunchies in passerella

La conferma ufficiale di questa tendenza è arrivata direttamente dalle passerelle. Tra le prime a proporre gli scrunchies troviamo: Rag & Bone che aveva avvolto gli chignon delle modelle con degli scrunchies, l’hairstylist di Chanel Sam McKnight che aveva usato dei pezzi dell’iconico tweed Chanel come nastri fermacoda.

L’anno scorso anche Mansur Gavriel e Fenty X Puma hanno portato gli scrunchies in passerella. Per non parlare dell’ormai iconico scrunchie rosa firmato Fendi, portato da Jason Momoa.

Dove trovarli

I modelli più originali si trovano su matchesfashion.com. Ci sono scrunchies in tela ruvida color sabbia fatti a mano, con fiocco, lucidi e con applicazioni preziose. Ma anche con stampe come quelli leopardati in cotone, che hanno un sapore decisamente anni ’90. Il loro costo è molto variabile, vanno dai 16 ai 90 euro. Altro marchio specializzato in accessori per capelli è il brand Penny, che ha proposto una serie di scrunchies molto cool.