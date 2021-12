“Come una volta” reality. “Non ci sono più gli uomini e le donne di una volta”. Chi non ha mai sentito questa frase? Detta da un nonno o da un genitore, o semplicemente dalla cassiera del supermercato nel vedere un signore non dare aiuto alla signorina dinnanzi, affaticata dal peso delle buste della spesa? E anche se ormai suona quasi noioso e ripetitivo, probabilmente è vero, che “non ci sono più i valori di un tempo”. In un mondo in cui tutto è dovuto, ed anche subito, la parte “vera” della vita sta finendo ormai del dimenticatoio.

Soprattutto in amore. Dove, tra uno scambio di like su Instagram e l’altro, ci si sta dimenticando la magia di incrociare lo sguardo di qualcuno per la prima volta e dover prendere coraggio per trovare qualcosa da dire, ed iniziare chissà, una bellissima storia d’amore. Le persone ad essere ancora ancorate a quei gesti che un tempo erano necessari per corteggiare qualcuno, sono veramente pochissime. Ma a mostrare alle nuovissime generazioni la magia che vivevano le coppie un tempo, ci pensa “Come una volta“. Un reality in cui 12 ragazzi, per conquistare la propria anima gemella, dovranno tornare al vecchio corteggiamento di un tempo.

“Come una volta”, il reality per trovare l’amore ambientato nel XIX secolo

Il dating-show, in uscita il 6 Gennaio 2022 su Discovery+, vedrà come protagonisti sei ragazze e sei ragazzi in cerca dell’amore. Tutto normale fino a qui, se non fosse che i dodici partecipanti saranno catapultati nel 1821 ritrovandosi a vivere a 360 gradi nell’atmosfera dell’epoca e calandosi nei panni di dame e gentiluomini. Trovare il vero amore è sempre più difficile, figuriamoci come sarà per chi, abituato alla vita moderna dovrà abbandonare tutte le comodità odierne ed adottare comportamenti, gesti e buone maniere ormai completamente in disuso.

Per un primo approccio ed invitare una signorina ad uscire insieme, non più un like su Instagram susseguito da un semplice sms su whatsapp, ma un bacio a mano ed una lettera scritta ad inchiostro su carta. Per il primo appuntamento, si dovrà dire addio al figurone con l’ultimo modello d’auto per portare la tua donna al cinema, e si darà il benvenuto ad una carrozza trainata da cavalli per una romantica serata sotto le stelle. E’ questo quello che succederà a queste ipotetiche coppie. Mettersi alla prova e andare alla riscoperta di galateo e buone maniere per trovare e conquistare la propria anima gemella, come accadeva secoli fa.

Oltre alle maniere cambia anche il vestiario, ispirato alla serie Bridgerton

Per un approccio ancora più realistico e riuscire a calarsi a pieno nell’epoca, non saranno solo gli atteggiamenti, il portamento e le maniere che cambieranno. I partecipanti dovranno spogliarsi dei propri abiti moderni e indossare un vestiario ottocentesco. I costumi sono rifatti a quelli indossati nella celebre serie Bridgerton, tra l’altro in uscita a marzo la seconda stagione; Bridgerton 2. Serie che vede come protagonisti nobili inglesi proprio del XIX secolo.

Le ragazze abbandoneranno minigonna e chiodi in pelle per trasformarsi in dame e lasciarsi andare a corsetti, giacche a doppiopetto e gonne a palloncino. Abiti dalle tinte a pastello che vanno dall’agente al verde chiaro, rosa antico e bianco. I ragazzi invece, abbondate scarpe sportive e jeans strappati, si vedranno vestiti di giacche corte davanti e lunghe dietro, gilet e cappelli. Insomma vestiari che indicano eleganza, compostezza e raffinatezza, soliti del XIX secolo.

Un’esperienza in un’altra epoca a 360 gradi

Ma l’esperienza che i dodici ragazzi vivranno, sarà completa. Non si parla solo di adottare nuovi costumi ed abbandonare il proprio smartphone fino alla fine del reality. I giovani dovranno catapultarsi oltre che in un altra epoca, anche in approccio totalmente differente da quello di cui sono soliti. Dovranno prestare attenzione a ciò che si dice e a come lo si dice.

Sono previsti incontri di educazione sentimentale e sullo studio del galateo ed inoltre i ragazzi saranno aiutati e seguiti dall’ istitutrice del palazzo e dal precettore.

Come un vero e proprio ritorno al passato, anche il cibo cambi; le pietanze servite ad ogni pasta saranno infatti ottocentesche. I concorrenti inoltre dovranno prendere parte a varie attività tra le quali quelle di equitazione e di bon ton, per diventare “donne perbene” e “veri gentiluomini”.