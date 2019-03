Come scegliere il miglior profumo alla Vaniglia

All’interno del variegato e raffinato mondo delle fragranze, un posto di primo piano, per diffusione e qualità, è senza dubbio occupato dai profumi alla Vaniglia, presenti in versioni diverse ma tutte caratterizzate dall’alto potere evocativo e da una dolcezza di fondo molto ammaliante.

La nota Gourmand nella dolcezza della Vaniglia

I profumi alla Vaniglia sono caratterizzati da un’estrema varietà e rientrano nella famiglia delle fragranze Gourmand, e cioè quelle eau de parfum legate al mondo del gusto, che evocano sentori particolarmente dolci e golosi. Sono compresi in questa tipologia tutti gli aromi che richiamano, oltre alla vaniglia, il cioccolato, la liquirizia e il caffè.

Proprietà della Vaniglia

Considerato nel ‘700 un forte afrodisiaco, col tempo il profumo di Vaniglia non ha perso il suo fascino. L’olio essenziale utilizzato per realizzarlo viene ricavato dal baccello di vaniglia, che ne contiene i semi. Il fiore è un’orchidea originaria del Messico, che è stata impollinata artificialmente per la prima volta nel 1837 a Liegi.

La pregiata Vaniglia del Madagascar

Il primo centro vanigliero del pianeta è però da considerare l’isola di Bourbon, grazie ai procedimenti inventati da un giovane schiavo in questo territorio. Un altro luogo di grande importanza storica per la coltivazione di questa pianta è il Madagascar, dove è stata importata verso la fine dell’800 e di cui si sono sviluppate nei primi decenni del ‘900 grandi piantagioni, portando l’isola a diventarne uno dei suoi maggiori produttori mondiali di Vaniglia.

Le qualità tuttora più pregiate di Vaniglia sono proprio quella chiamata di Bourbon o di Tahiti, di produzione limitata e dai sentori delicati, e quella malgascia, la più apprezzata e diffusa, utilizzata per diversi fini, tra cui alimentare e ovviamente in ambito profumiero.

Profumi di nicchia alla Vaniglia

Proprio grazie a quest’ultima varietà viene prodotto un profumo vanigliato femminile di grande qualità, Caldo Gourmand di Officina delle Essenze, dalla fragranza dolce e avvolgente, arricchita da una preziosa nota al caramello, che lo rende unico e inebriante. Con la sua raffinatezza, rientra senza dubbio fra i migliori profumi di nicchia al mondo.

Insieme al Vanille West Indies Ligne St. Barth, una delle prime fragranze alla Vaniglia di successo realizzata, il Vanille Absolu Montale, che sprigiona sentori di cannella e di legno e il Comptoir Sud Pacifique Vanille Extreme, spiccatamente dolce e floreale, perfetto per la donna.

Questi profumi sono creazioni esclusive, frutto di ricerche intense e appassionate che si spingono oltre le logiche di mercato, per dare vita a prodotti dotati di forte personalità, che non passeranno mai di moda. Attraverso la scelta di un profumo si parla di sé e si lascia una traccia, essendo il senso dell’olfatto estremamente collegato al mondo dei ricordi. È importante quindi trovare la fragranza che più si avvicina al nostro modo di essere, da indossare senza forzature e che ci faccia sentire bene in ogni circostanza. E profumi di questo tipo sono proprio l’ideale per farsi viziare dal lusso di un prodotto di classe, che sappia avvolgerci e donarci calore e stile nello stesso momento, regalandoci emozioni senza tempo e risvegliando sensazioni uniche all’insegna della golosa dolcezza della Vaniglia.