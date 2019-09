Come ricercare bomboniere di alta qualità

Ricercare bomboniere di alta qualità non è un compito facile, specialmente se non si ha troppo tempo per girare fra fornitori e negozi vari.

Una soluzione pratica e sicura è affidarsi a Nara Bomboniere, negozio in provincia di Lucca che è presente anche online con il suo ampio catalogo di prodotti. Usufruire dei servizi presenti su questo sito vi consentirà infatti di saltare molti passaggi arrivando direttamente al meglio che il mercato offre, già selezionato e in continuo aggiornamento. Questa azienda si tiene infatti sempre al passo con le ultime collezioni, frequentando le più importanti fiere del settore, come quelle programmate proprie per settembre e ottobre. Dal 14 al 18 settembre si è svolta la Homi a Milano, esposizione dove stili di vita diversi prendono forma attraverso complementi d’arredo, fragranze per la casa, articoli da regalo e molto altro, dedicando un padiglione proprio al settore delle bomboniere. Dal 5 all’8 ottobre è invece il turno di Vebo a Napoli, seguita a Catania dal Gift Fair fra il 20 e il 22 dello stesso mese. In queste due fiere l’artigianato è il protagonista assoluto e vengono esposte tutte le novità non solo in ambito di prodotti, ma anche per quando riguarda le tendenze più attuali nel confezionamento, con importanti seminari di aggiornamento.

Nara Bomboniere sfrutta queste occasioni per essere in grado di proporre ai suoi clienti, sia in negozio che tramite il sito, i marchi e gli articoli migliori, arricchendo in continuazione la propria offerta. È possibile infatti trovare ampia scelta sia di bomboniere per matrimoni, di diversi stili e fatture, includendo anche le versioni solidali, che di quelle dedicate ad altri eventi, come battesimi, lauree o importanti anniversari di nozze. Le bomboniere sono fornite già confezionate e provviste di confetti, che è possibile personalizzare scegliendo fra i vari gusti disponibili, uno più goloso dell’altro, dai più classici a quelli più particolari, permettendo così anche l’organizzazione di una confettata di sicuro successo durante il ricevimento.

All’interno delle tante opzioni di bomboniere, è possibile optare per raffinate bomboniere firmate Carlo Pignatelli, con diffusore di aromi o portafoto personalizzabile con il nome degli sposi e la data di nozze. Sono inoltre presenti bomboniere in stile classico e raffinato del marchio Hervit, prodotte in ceramica o in porcellana, per oggetti dalle linee ricercate come tazzine per il caffè e zuccheriere, per arrivare addirittura a vasi e lampadari finemente decorati, ideali per un regalo significativo ai testimoni.

Per chi invece intende risparmiare, non mancano bomboniere economiche ma comunque belle e create con cura, come graziose calamite realizzate a mano, portacandele dall’atmosfera marina e semplici sacchettini portaconfetti decorati con fiocchi, fiorellini o piccoli portachiavi, anche nelle versioni dedicate ai non invitatati al ricevimento.

In ogni prodotto trapela l’impegno e la passione messi dai gestori dell’azienda nell’offrire qualità e attenzione ai dettagli, permettendo di organizzare al meglio momenti speciali come il matrimonio o altre importanti celebrazioni, con in aggiunta la comodità di poter ordinare da casa in tutta sicurezza, trovando un’offerta di articoli che comprende oltre alle bomboniere anche partecipazioni, cuscini portafedi, segnaposto e altro ancora, per un servizio completo, puntuale e professionale.