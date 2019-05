Per chi non ne fosse già a conoscenza, chiariamo prima cos’è una beauty blender. In parole povere si tratta di una spugnetta senza lattice a forma di goccia che serve per truccarsi. È anallergica e inodore. L’uso più frequente è l’applicazione del fondotinta ma può avere anche altri utilizzi.

Per le più appassionate di make up, sanno che questo minuscolo strumento è indispensabile, ma sanno anche che può facilmente sporcarsi. Tranquille è arrivata direttamente dal web la soluzione.

Tiffany Lynette Davis

L’idea è della beauty youtuber e instagrammer Tiffany Lynette Davis. Per pulire le nostre indispensabili beauty blender, Tiffany ha ben pensato di usare le lavatrici giocattolo delle bambole. Dopo i mini frigoriferi per le creme, ecco la nuova beauty follia che arriva dal web.

Ecco che lavare le spugne per il make up, non è mai stato così divertente. Il procedimento consiste nel: inserire all’interno della lavatrice giocattolo sapone o un prodotto specifico per la pulizia del make up e poi azionare la centrifuga, come stesse facendo una lavatrice normale.

Per avviare il ciclo basta premere un bottone e a quel punto la “ventola” sul fondo parte fungendo da centrifuga e muovendo l’acqua. Come una vera lavatrice, ha anche un piccolo tubo staccabile per scaricare l’acqua sporca.

Altri metodi

Utilizzo dopo utilizzo, la beauty blender tende ad assorbire fondotinta e correttore e cambia addirittura colore. Se non si pulisce periodicamente, il rischio è che non faccia più il suo lavoro e che diventi pericolosa per l’igiene. Se troppo satura di fondotinta, la spugna potrebbe inoltre, non sfumare più correttamente.

In commercio trovate dei detergenti appositi ma è possibile usare anche un sapone delicato purchè non contenga acido glicolico (o acido salicilico) che potrebbero danneggiare il materiale con cui è realizzata la beauty blender. Bagnate la spugnetta sotto l’acqua corrente tiepida e passale del sapone delicato (Marsiglia o ph neutro), per sciogliere molto bene il trucco ed il gioco è fatto.