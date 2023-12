Come preparare una tavola di Natale elegantissima

Con l’arrivo delle festività, si apre il sipario per uno degli aspetti più importanti di queste celebrazioni: la preparazione della tavola di Natale. Sappiamo quanto sia importante ricreare un’atmosfera accogliente e magica, per questo è bene preoccuparsi di ogni dettaglio, così da trasformare un semplice pasto in un’esperienza speciale in famiglia.

Dalle luci scintillanti agli odori avvolgenti, la vera protagonista dei pranzi e delle cene durante questo periodo è la tavola. La creazione del centrotavola, per esempio, è uno dei punti che lasciano molto discutere: c’è chi li preferisce sobri e poco invadenti, mentre alcuni vorrebbero esaltare la tavola agghindata e quindi sceglierebbero qualcosa di imponente. Per non parlare delle posate che vengono appositamente selezionate per dare un tocco di eleganza in più alla tavola.

Un viaggio nel mondo dell’allestimento, dove la creatività si fonde con la tradizione per dare vita a uno spettacolo di emozioni condivise tra amici e parenti. Scopriamo insieme alcuni suggerimenti per preparare una tavola di Natale tradizionale o moderna, a seconda dei gusti!

Tavola a tema natalizio con calici e piatti decorati

Il necessario per una tavola di Natale perfetta

Se hai intenzione di sorprendere i tuoi ospiti, quest’anno, concentrati sugli elementi necessari che ti serviranno a preparare una vera tavola di Natale. Ecco quali sono.

Tema e colori

Innanzitutto, scegli un tema e un colore con cui abbellire la tua tavola. Potresti optare per qualcosa di classico, moderno, rustico, quel che conta è che possa piacere a te, e a tutta la tua famiglia. Inutile nascondere che il rosso rientri tra colori preferiti da sfoggiare per il Natale, ma lasciati ispirare dal tema che più ti sta a cuore e il resto verrà da sé. Dopodiché, potrai selezionare una palette di colori da abbinare a ciascun invitato, così da rendere la tavola elegante, tradizionale ma anche piuttosto variegata!

Tovaglia o Runner

È ora di passare ai fatti: tutto ciò che dovrai fare è scegliere una tovaglia o un runner da appoggiare sul tuo tavolo, oppure anche entrambi! Si sa che la tradizione predilige tovaglie rigorosamente rosse, o comunque sui toni dei colori natalizi come verde, bianco, oro o argento, con inserti che richiamino le festività come renne, babbo natale o ghirlande. Ma anche la scelta del runner richiede la sua attenzione: c’è chi preferisce utilizzarlo al posto della tovaglia per dare un tocco di modernità alla tavola, ma anche poggiarlo sulla tovaglia non dispiacerebbe affatto!

Piatti e posate

La scelta delle posate e dei piatti rientra tra le primissime cose da fare se vuoi che la tua tavola sia davvero impeccabile. Una volta stabilito il tema, ricorda di abbinare la tovaglia o il runner alle stoviglie: è molto importante coordinare questi aspetti al fine di preparare una tavola elegante e soprattutto ordinata. Per richiamare il Natale, potresti anche decorare le stoviglie con dei nastrini o fiocchetti, dello stesso colore della tovaglia. I tuoi ospiti rimarranno a bocca aperta!

Calici e bicchieri

Nel caso dei calici e dei bicchieri, ricorda sempre di optare per un modello abbastanza delicato, così da non smorzare la raffinatezza della tua tavola. In occasione del Natale, così come anche del Capodanno, potresti optare per calici e bicchieri con bordo colorato, in richiamo del tema prestabilito così da coordinare ulteriormente la tavola: sono abbastanza comuni quelli con bordo dorato!

Centrotavola

Per il centrotavola c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Questa è l’occasione giusta per sfoderare la tua fantasia e ricreare qualcosa in maniera del tutto artigianale, oppure correre al riparo con qualcosa di già confezionato. Tra i più rinomati ritroviamo vaso di fiori, candele, decorazioni natalizie o addirittura un piccolo alberello di Natale, fatto di frutta, cibo o addirittura verdura! Ma, occhio a non occupare la visuale dei commensali: non per smorzare l’entusiasmo, ma ricorda che il centrotavola serve semplicemente a completare l’aspetto decorativo della tavola! Se non ti piace nessuna delle idee sopraindicate, allora concediti almeno l’utilizzo di qualche piccola lanterna o luci sparse qua e là per la tavola, così da ricreare un’atmosfera super accogliente e travolgente!

Segnaposto

Per non farti mancare proprio nulla, in ultimo, puoi anche dedicare un po’ del tuo tempo a ricreare degli elegantissimi segnaposto in richiamo del tema della tavola che preparerai, tipicamente natalizio! Solitamente si opta per dei fogli di cartoncino rossi da personalizzare con il nome di ciascun ospite. Aggiungendo piccoli dettagli come stelle filanti disegnate o rami di agrifoglio, il risultato sarà più che sorprendente! In questo modo ognuno saprà dove accomodarsi!

Ora che sai come preparare una tavola di Natale perfetta, non ti resta che metterti all’opera.