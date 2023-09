Come organizzare un menù veloce e sano per tutta la famiglia

Nel mondo frenetico in cui viviamo non tutti riescono, con facilità, a trovare il tempo per cucinare piatti veloci e sani per tutta la famiglia. Mangiare sano è importantissimo e, anche quando si ha poco tempo a disposizione, è essenziale scegliere gli ingredienti giusti. Cucinare per tutta la famiglia, però, non è così semplice, in quanto occorre tenere conto delle esigenze, alimentari e di orario, di ciascun membro. Nei prossimi paragrafi cercheremo di dare alcuni consigli su come organizzare un menù per tutta la famiglia in tempi brevi, senza mai perdere di vista il benessere psicofisico!

1 – Trova un giorno e un’ora che funzionino bene per tutti

Dato che tutti hanno esigenze diverse, la cosa migliore per pianificare un pasto veloce in famiglia è quello di decidere prima ora e giorno. In questo modo tutti potranno, con largo anticipo, organizzare i propri impegni in modo da esserci. Potrebbe non essere così semplice, soprattutto se bisogna armonizzare le esigenze di più persone, anche per questo è importante muoversi con largo anticipo!

2- Pianifica attentamente il menù

Un buon consiglio nell’ottica di organizzare pasti salutari per tutta la famiglia è quello di pianificare attentamente il menù. Per farlo, occorre considerare gusti e preferenze alimentari di ogni membro della famiglia. In questo modo si potranno dormire sonni tranquilli anche per quanto riguarda eventuali restrizioni dietetiche o allergie alimentari. Non solo, avere un piano preciso per i pasti della settimana consente anche di ridurre pressione e stress collegati alla scelta quotidiana delle pietanze. In tanti suggeriscono di pianificare il menù settimanale in anticipo, questo perché permette anche di ridurre al massimo gli sprechi, eliminando gli acquisti di prodotti superflui.

3- Organizza la spesa in anticipo

Organizzare la spesa con largo anticipo è sicuramente un ottimo consiglio nell’ottica di cucinare piatti sani per la famiglia. Il consiglio in questo senso è quello di fare una lista molto dettagliata degli ingredienti necessari nel corso della settimana. In questo modo non si dovrà correre al supermercato all’ultimo minuto e si potranno cucinare pasti realmente salutari senza sprecare tempo. Non solo, organizzare la spesa in anticipo permette anche di controllare le quantità di cibo consumate e di adattarle alle proprie esigenze.

4- Coinvolgi tutta la famiglia

Visto che parliamo di cucinare pasti per tutta la famiglia, potrebbe essere una buona idea coinvolgere tutti i componenti nella preparazione. In questo modo si potranno smaltire meglio carichi di lavoro, riducendo lo stress e permettendo a ciascuno di apprendere nuove competenze culinarie che renderanno più facile preparare dei pasti salutari in futuro. Coinvolgere tutta la famiglia, bambini compresi, nella preparazione dei cibi, permette di insegnare l’importanza di una dieta equilibrata e di abitudini alimentari sane. Inoltre, al momento della preparazione dei pasti, si potrebbe cogliere l’occasione per discutere delle scelte alimentari e per illustrare i benefici degli ingredienti salutari.

5- Abbonati a un servizio di meal box a domicilio

In alternativa, chi volesse offrire un menù veloce e sano a tutta la famiglia, senza perdere tempo a comprare gli ingredienti, può ricorrere alla soluzione HelloFresh. Stiamo parlando di un

servizio di meal box a domicilio rivoluzionario che consente di scegliere le ricette direttamente dal sito web. Ma non finisce qui, questa soluzione consente anche di impostare il numero di pasti e di invitati della settimana. Inoltre, con HelloFresh si può ricevere a casa il proprio meal kit con tutti gli ingredienti già porzionati e le istruzioni per preparare le ricette scelte. In questo modo, si potrà organizzare il proprio menù salutare per la famiglia, scegliendo tra una vasta gamma di ricette sempre aggiornate. Non è certo casuale che siano già moltissimi quelli che hanno scelto questa soluzione per mangiar sano, soddisfatti dalla possibilità di ricevere, direttamente presso il proprio domicilio, esattamente la quantità di ingredienti necessaria a preparare il menù per tutta la famiglia.

In conclusione, anche quando il tempo a disposizione è poco, non bisogna mai rinunciare a preparare un menù veloce e sano per tutta la famiglia.