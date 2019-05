“Cosa indosso a letto? Solo due gocce di Chanel N°5” Marilyn Monroe

Il profumo è l’accessorio fondamentale di ogni donna, il profumo ci identifica come ‘’persona’’. Tutti associamo i ricordi, ma anche gli oggetti ad un determinato profumo. Il passato diventa presente grazie a un profumo. Il profumo della Madeleine di Proust, come dimenticarla, liberava il ricordo, spezzava la dicotomia tra passato e presente e il tempo è uno solo. Per indossare il profumo ci vuole un certo charme, ecco alcune regole fondamentali.

Non strofinare

Quando indossate il profumo è opportuno non strofinarlo. Si, è un errore comune che facciamo tutti, è fondamentale non fare questo movimento perché rompe le molecole del profumo stesso, favorendo il disperdono nell’aria e rendendo le note delle nostra fragranza affievolite.

Lo spruzzo

Altra regola fondamentale è come spruzzare il vostro profumo. È necessario spruzzarlo all’interno dei polsi interni, e sui vestiti che riescono a trattenere la fragranza, soprattutto durante le stagioni calde, perché in grado di inglobare bene le molecole del profumo e di mantenerlo attivo durante tutta la giornata. Dettaglio relativamente importante è spruzzarlo ad una distanza inferiore ai 30 centimetri.

La quantità

Per far sì che la nostra fragranza persista, misurate bene la quantità del vostro profumo. Non bisogna applicare più di tre o quattro spruzzi totali suddivisi tra polsi, vestiti e/o collo, sulla lingerie, ai lati della testa, o sotto i capelli.

Scegliere il profumo in base all’umore

Sembra un dettaglio banale, ma avere più fragranze nel nostro guardaroba, è fondamentale. Infatti è opportuno scegliere, il profumo in base all’occasione e all’umore. Separate le fragranze da giorno e da sera, cambiandole sempre in base all’umore e al tempo.

Non applicatelo continuamente

Non è necessario applicare il profumo numerose volte durante il giorno. Scegliere una fragranza di alta qualità, vi renderà la vostra vita più semplice. Ah e non dimentichiamoci che: se non abbiamo tempo di farci una bella doccia, inutile applicare il profumo!