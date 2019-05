Il fondotinta è la base del nostro make up, un errore nella sua applicazione potrebbe costarci caro. Prima di tutto è necessario scegliere il fondotinta adatto. Sappiamo che in base alla nostra pelle, esiste il fondotinta perfetto, in crema, in polvere o liquido, l’importante che sia impeccabile, quindi è necessario prendere atto di alcune semplici regole.

Come mettere il fondotinta: pennello e spugna

Per applicare al meglio il fondotinta, soprattutto se in crema o liquido, è necessario stenderlo in maniera uniforme. Per stendere il nostro fondotinta conviene utilizzare un pennello apposito oppure una spugnetta in latrice.

La stesura deve iniziare dalla fronte, proseguire sulle guance, sul mento e sul naso, fino ad arrivare al collo, in modo da evitare l’effetto maschera. Se invece utilizzate un fondotinta in polvere, che risulta leggermente più facile da applicare, è necessario utilizzare un pennello di dimensioni più grandi e oppure una spugnetta apposita.

Fondotinta in stick

Per chi è sempre di corsa, non c’è da preoccuparsi, sono arrivati i fondotinta in stick. Si tratta di fondotinta con una texture cremosa e versatile, super coprenti e in grado quindi di eliminare in poche passate rossori e imperfezioni. Per applicarlo al meglio, è necessario tracciare un paio di linee sulla fronte, una sul mento, due per ogni guancia e una sul naso, sfumandolo e distribuendolo in modo uniforme.

Fondotinta cushion

Uno dei vantaggi dei fondotinta cushion è quello della praticità: questi prodotti sono comodissimi da portare in giro, sono piccoli e facili da usare, danno ottimi risultati anche in pochissimi secondi e con pochissimi gesti e evitano sprechi. Questa tipologia di fondotinta, non è paragonabile a quelli nella classica boccetta, quindi è consigliabile utilizzarlo solo per i ritocchi.