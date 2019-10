La giacca di jeans è tra i capi casual preferiti dalle Star. Tante le attrici e le top model immortalate nel loro tempo libero con questo modello comodo e cool, abbinato alle mise più glamour di sempre. Dai modelli classici a quelli più stravaganti, l’importante che questo capo non manchi nel nostro guardaroba autunnale.

Alla Gigi Hadid

Prendiamo nota, il giubbotto di jeans con pelliccia è una di quelle tendenze della moda dell’autunno inverno 2019/2020, che uscire dalle passerelle spunta dallo street style e dallo stile urban di influencer e top model. Il giubbotto di jeans diventa un must have con il ritorno dello stile anni ’90, il capospalla per eccellenza con pelliccia all’interno di cui non potemmo più fare a meno. A dimostrazione di ciò, c’è la top model Gigi Hadid, che in giro per le strade di New York non può fare a meno della sua giacca di jeans con il pelo, si tratta di un capo streetwear che sta bene con tutto.

Alla Bella Hadid

Per chi invece ama uno stile più classico, possiamo concederci la giacca di jeans modello oversize. Un altro must have per il nostro guardaroba autunnale. In pieno stile vintage, il giubbotto di jeans ampio con strappi e applicazioni per un ritorno agli anni’80, come quello indossato da Bella Hadid in giro per le strade di New York. Facile da abbinare, perfetto sia per look da giorno, che per look da sera. La giacca di jeans oversize ha la capacità di portare quel tocco d’aria fresca anche ai look più formali e seri rimanendo sempre e comunque super cool tra le giacche da donna, per essere casual e glam.