Come indossare la camicia in ogni occasione: celebrity edition!

#1 Camicia e pantaloni di pelle

Come indossare la camicia con i pantaloni di pelle? Selena Gomez mixa il gusto maschile (una shirt ampia bianca) con elementi super sexy. Un’idea da copiare per un look serale. Più country la versione di Gigi Hadid che opta per una camicia di jeans sbottonata.

#2 Camicia e jeans

È un classico ma sono i dettagli e gli accessori che fanno la differenza. Olivia Palermo opta per un paio di pants a sigaretta abbinati alle ballerine; Rihanna preferisce una shirt stropicciata e lasciata aperta per mostrare le sue collanine; Alexa Chung predilige un modello a fantasia e un paio di espadrilles con lacci.